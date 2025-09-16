Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Αποκτά ψηφιακό σύστημα για την οργάνωση και την παρακολούθηση του οδικού δικτύου

Στην ένταξη της πράξης «Σύστημα Διαχείρισης Οδικού Δικτύου» στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα2021-2027» προχώρησε με απόφασή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή,ψηφιακή αποτύπωση και διαχείριση των γεωχωρικών υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη πράξη που συγχρηματοδοτείται με 2,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, θέτει στο επίκεντρο τηβελτίωση της παρακολούθησης και διοικητικής εποπτείας του οδικού δικτύου και συναφών υποδομών.

Πρόκειται για ένα λογισμικό που βοηθά στη διαχείριση, οργάνωση και παρακολούθηση του οδικού δικτύου, κάτι που θα συμβάλει σημαντικά στηνενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα συντελεί στη διαμόρφωσητου ψηφιακού μετασχηματισμού της Περιφέρειας στον τομέα της γεωχωρικής πληροφορίας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης, προβλέπεται:

• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού GIS σε desktop και web περιβάλλον.

• Ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης και διαχείρισης τεχνικών έργων και μελετών, με δυνατότητα αποτύπωσηςεπί των ψηφιακών χαρτών, καταγραφής εξελίξεων και σχεδιασμού μελλοντικών δράσεων.

• Ψηφιοποίηση, γεωαναφορά και αποτύπωση του εθνικού και πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου, συνολικούμήκους περίπου 2.000 χιλιομέτρων, με καταγραφή βασικών χαρακτηριστικών, όπως: κατακόρυφη/οριζόντια σήμανση,νησίδες, διαζώματα, φωτεινοί σηματοδότες, φωτισμός, αστικός εξοπλισμός κ.λπ. και καταγραφή σημείων, όπου το οδικόδίκτυο διέρχεται από ρέματα/χειμάρρους και παρουσιάζουν αυξημένο πλημμυρικό κίνδυνο ή ιστορικά έχουν προκαλέσεισημαντικά προβλήματα.

• Εισαγωγή των δεδομένων πεδίου στους ψηφιακούς χάρτες του συστήματος GIS.