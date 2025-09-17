Εκδήλωση για την Παλαιστίνη πραγματοποίησε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πάτρας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 14/9/2025, στις Σκάλες της Τριών Ναυάρχων, η εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πάτρας για την Παλαιστίνη με τίτλο «Η γενοκτονία στην Παλαιστίνη στο φόντο των ευρύτερων ανταγωνισμών και πολέμων του Κεφαλαίου».

Την εκδήλωση όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, παρακολούθησαν δεκάδες αγωνιστές και αγωνίστριες όλων των ηλικιών, εργαζόμενοι, φοιτητές, νεολαία. Στις ομιλίες και τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, συνδέθηκε η γενοκτονία στην Παλαιστίνη με την ευρύτερη πολεμική κατάσταση και προετοιμασία διεθνώς αλλά και την βάρβαρη επίθεση που έχει εξαπολύσει ο σύγχρονος καπιταλισμός στην εργατική τάξη. Αναδείχθηκε ο μεγαλειώδης αγώνας που δίνει ο λαός της Παλαιστίνης απέναντι στο κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ και τους συμμάχους του αλλά και το μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης, στην χώρα μας αλλά και διεθνώς, στο λαό της Παλαιστίνης που έχει φουντώσει το τελευταίο διάστημα.

Τέθηκε η αναγκαιότητα της κλιμάκωσης του κινήματος αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, την μεγάλη σημασία που έχει αυτό να πάρει ευρύτερα αντιπολεμικα χαρακτηριστικά αλλά και να συνδεθεί με τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας σήμερα για την ανατροπή της πολιτικής που φέρνει φτώχεια, πολέμους και εξαθλίωση.