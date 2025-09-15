Back to Top
Στη φυλακή ο 42χρονος που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή κράτηση του 42χρονου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 42χρονος μαστροπός, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό.

Ο «κοντός» συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων.

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή κράτηση του 42χρονου, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος επί σειρά ετών και έως το 2022, προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

 Τα θύματα του κατηγορούμενου φέρονται να έχουν καταγγείλει σωρεία περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησής τους από τον ίδιο. Ενώπιον του ανακριτή, ο 42χρονος αμφισβήτησε τις καταγγελίες των θυμάτων υποστηρίζοντας ότι  οι καταγγέλλουσες ψεύδονται λόγω οικονομικών διαφωνιών που είχαν μαζί του.

