Χριστίνα Αλεξοπούλου: Προβολή της Α1 πόλο ανδρών και γυναικών από την ΕΡΤ

Την ανάγκη ανάδειξης και ενίσχυσης του αθλήματος της υδατοσφαίρισης, μέσω της τακτικής τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων της Α1 πόλο Ανδρών και Γυναικών από την ΕΡΤ, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική της ερώτηση προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Όπως επισημαίνει η κα. Αλεξοπούλου, το πόλο αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα αθλήματα της χώρας, με συνεχείς διεθνείς διακρίσεις και μετάλλια που γεμίζουν με υπερηφάνεια τη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη συμμετοχή των συλλόγων της Πάτρας -της ΝΕΠ και του ΝΟΠ- στις κορυφαίες κατηγορίες του αθλήματος, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής περιφέρειας στον χώρο του υγρού στίβου.

Οι σύλλογοι αυτοί, επιτελούν σημαντικό έργο, αναδεικνύοντας ταλέντα, προωθώντας την καθημερινή ενασχόληση των πολιτών με την άθληση και προάγοντας τον υγιή αθλητισμό.

Η κα. Αλεξοπούλου τονίζει ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση που έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προβολή αθλημάτων υψηλών επιδόσεων, όπως η υδατοσφαίριση, δίνοντας ώθηση στους συλλόγους, στην προσέλκυση νέων αθλητών και στη διεύρυνση της βάσης του αθλητισμού στην ελληνική περιφέρεια.