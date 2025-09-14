Πού θα δείτε Ελλάδα - Φινλανδία και Τουρκία - Γερμανία και τις αναμετρήσεις της Super League

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (14.09.2025) ξεχωρίζουν ο μικρός τελικός του Eurobasket 2025 μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας, ο μεγάλος τελικός Τουρκίας – Γερμανίας, καθώς και οι αγώνες των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League.

Επιπλέον, στις αθλητικές μεταδόσεις περιλαμβάνονται σημαντικές αναμετρήσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, με το ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να τραβάει την προσοχή, η συνέχεια της ελληνικής προσπάθειας στο Davis Cup απέναντι στη Βραζιλία, φιλικός αγώνας μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Παρί, καθώς και ζωντανή εικόνα από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Warm Up)

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ναόγια Ινούε – Μουροντζόν Αχμανταλίεφ Boxing

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

12:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup τένις

12:30 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου 2η Μέρα

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

13:30 Novasports 4HD Μερσίν – Βαλένθια aΘens cup 2025

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Τορίνο Serie A

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρόμα – Τορίνο Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Πόρτσμουθ Sky Bet EFL Championship

14:20 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS13

14:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

14:30 COSMOTE SPORT 9 HD DTM Αυστρία, Ρεντ Μπουλ Ρινγκ

14:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Τζιρόνα La Liga

15:30 Novasports 5HD Χεράκλες – Άλκμααρ Eredivisie

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS14

16:00 Novasports Premier League Μπέρνλι – Λίβερπουλ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Λέτσε Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Ουντινέζε Serie A 2025-26

16:15 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Παρί Μπάσκετ Φιλικό

16:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup

16:30 Novasports 2 Ζανκτ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Αθηναϊκός – Άρκα Γκντίνια aΘens cup 2025

16:35 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS15

17:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Ελλάδα – Φινλανδία «Μικρός» τελικός Ευρωμπάσκετ

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ Scottish Premiership

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup

17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπέτις La Liga

18:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – ΑΕΛ Novibet Super League

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Παναθηναϊκός Super League

18:30 Νovasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

18:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26

18:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μονακό – Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ Φιλικό

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS16

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

20:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – ΑΕΚ Super League

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Κάζα Πία Liga Portugal

21:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Τουρκία – Γερμανία Τελικός Ευρωμπάσκετ

21:00 Novasports 5HD WTA 250 Σάο Πάουλο

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΠΑΟΚ Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Μπολόνια Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

23:30 Action 24 Ροζάριο Σεντράλ – Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura





