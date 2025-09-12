Οι Έλληνες στις πλατείες για τον αγώνα της Εθνικής με την Τουρκία

Η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Τουρκία του Έργκιν Αταμάν, διεκδικώντας μια θέση στον τελικό του EuroBasket.

Το κλίμα είναι πανηγυρικό, καθώς πολλοί δήμοι της Αττικής έχουν τοποθετήσει γιγαντοοθόνες σε δημόσιους χώρους, προσφέροντας τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθήσουν τον κρίσιμο ημιτελικό όλοι μαζί, στηρίζοντας την Εθνική ομάδα.

Πολίτες έχουν ήδη συγκεντρωθεί σε κεντρικά σημεία, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει γιορτή, ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.

«Σημασία σε αυτά τα τουρνουά έχει η ομάδα να έχει ψυχή. Και η Ελλάδα έχει ψυχή», δήλωσε ένας φίλαθλος, προσθέτοντας: «Πάμε Ελλάδα, την Κυριακή πάλι εδώ».

Ένας άλλος είπε με σιγουριά: «Το έχουμε αυτό το ματς, περιμένουμε τον τελικό».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το Περιστέρι: