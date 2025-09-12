Πάτρα: Γιορτή Σαρδέλας στον Φάρο την Κυριακή 14/9

Αυτή την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, ο Φάρος γίνεται το πιο ζωντανό σημείο της πόλης της Πάτρας!

Σαρδέλες, για όλους, παιχνίδι και μουσική στήνουν μία μεγάλη γιορτή που τα έχει όλα: διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους, χαμόγελα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Από νωρίς για τους μικρούς μας φίλους…

-19:30 – 21:30 Face painting για όλα τα παιδιά,

-19:30 – 20:30 Οι απίθανοι X-Saltibagos με ζογκλερικά, ακροβατικά και μαγεία,

-20:30 – 21:30 Καραγκιόζης με σκιές, γέλιο και παραδοσιακές ιστορίες.