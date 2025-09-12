Πάτρα: Γιορτή Σαρδέλας στον Φάρο την Κυριακή 14/9

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ζωντανή μουσική στις 21.30 με τους Γιώργο Παράμερο, Μαρία Φάκου, Δημήτρη Φουντά και Γιάννη Σφονδύλη
Αυτή την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, ο Φάρος γίνεται το πιο ζωντανό σημείο της πόλης της Πάτρας!
Σαρδέλες, για όλους, παιχνίδι και μουσική στήνουν μία μεγάλη γιορτή που τα έχει όλα: διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους, χαμόγελα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Από νωρίς για τους μικρούς μας φίλους…
-19:30 – 21:30 Face painting για όλα τα παιδιά,
-19:30 – 20:30 Οι απίθανοι X-Saltibagos με ζογκλερικά, ακροβατικά και μαγεία,
-20:30 – 21:30 Καραγκιόζης με σκιές, γέλιο και παραδοσιακές ιστορίες.
Και φυσικά για τους πιο μεγάλους φίλους μας το γλέντι ξεκινάει στις 21:30, με ζωντανή μουσική με τους ερμηνευτές Γιώργο Παράμερο, Μαρία Φάκου, Δημήτρη Φουντά και Γιάννη Σφονδύλη, σε ένα από τα πιο δυνατά live του καλοκαιριού!, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
