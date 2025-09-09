Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025: Συναυλία αφιερωμένη στον Διονύση Σαββόπουλο

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων, στο πλαίσιο του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, διοργανώνει συναυλία, αφιερωμένη στον Διονύση Σαββόπουλο. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της οδού Ρίτσου στο πλάι του Παμπελοποννησιακού σταδίου, στις 9.15 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο.

Το πρόγραμμα, επιμελήθηκε ο Αρτέμης Μπεκρόπουλος, και συμμετέχουν σε αυτό, μουσικοί και τραγουδιστές από την Πάτρα.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, για 60 χρόνια, με τα τραγούδια του, εκφράζει τις υπαρξιακές του αναζητήσεις, με ένα μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο. Στα χρόνια της πρώιμης νεότητάς του, παρουσιάζει εικόνες της μετεμφυλιακής Ελλάδας, με ανάλογες της κοινωνικής πραγματικότητας αναφορές. Στη διάρκεια της δικτατορίας, παρά την λογοκρισία της εποχής, αποτέλεσε μια φωνή ελπίδας και αναζήτησης της αλήθειας και του δίκιου. Ήταν μια σημαντική συνεισφορά, στην προσπάθεια προβληματισμού και εγρήγορσης κάθε ελεύθερου ανθρώπου.

Την επόμενη περίοδο, συνεργάστηκε με σημαντικούς συντελεστές της παραδοσιακής μουσικής και τέχνης. Έτσι, ακούσαμε την Δόμνα Σαμίου, τον καραγκιοζοπαίκτη Ευγένιο Σπαθάρη και τον ρεμπέτη Μάρκο Βαμβακάρη και την Σωτηρία Μπέλλου, να αναπτύσσουν την τέχνη τους στα στέκια του.

Στην όψιμη νεότητά του, ο Διονύσης Σαββόπουλος προχώρησε σε ανάδειξη του ταλέντου του, σε Ρόκ ήχο με μεγάλη επιτυχία. Στην κρατική τηλεόραση, οργάνωσε τη σειρά «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», με συμμετοχή των πιο γνωστών καλλιτεχνών, όλων των ειδών της μουσικής. Άλλο χαρακτηριστικό της δουλειάς του, είναι η αποκλειστική επένδυση των τραγουδιών, με δικούς του στίχους.

Έχει αφήσει το δικό του στίγμα στον πολιτισμό μας, και για αυτό ο Δήμος Πατρέων, αποφάσισε να τον τιμήσει με αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Σάκης Γιατράς, Δημήτρης Δημόπουλος, Φώτης Αραβαντινός.

ΟΡΧΗΣΤΡΑ:

Πιάνο: Κώστας Κοτσιλιάνος

Φλάουτο: Σέργιος Σοϊλές

Βιολί: Γιόνη Έβη

Βιολοντσέλο, Μπουζούκι: Γιώργος Παπαγεωργίου

Κιθάρες: Σίμος Νικολόπουλος

Ντραμς: Ανδρέας Μήλας

Κρουστά: Νίκος Φορλίδας.