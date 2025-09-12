Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Χορευτική Εστία Πατρών όπου θα λειτουργήσουν τμήματα εκμάθησης Ελληνικών παραδοσιακών χορών για όλες τις ηλικίες (Ενηλίκων-Παιδικά) και για όλα τα χορευτικά επίπεδα (αρχαρίων-προχωρημένων).

Η Χορευτική Εστία Πατρών αποτελεί μια ομάδα από ερασιτέχνες χορευτές και δασκάλους που μοιράζονται το πάθος τους για τον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Με οδηγό την αγάπη για την παράδοση και την ανάγκη για έκφραση, η Εστία δημιουργεί έναν χώρο όπου οι συμμετέχοντες πέρα από την εκμάθηση των χορών έρχονται σε επαφή με τα ήθη και έθιμα του κάθε τόπου για την καλύτερη γνώση της ιστορίας και της παράδοσής του.

Τα μαθήματα είναι Δωρεάν.

Κάποιες από τις παραστάσεις που πραγματοποίησε το χορευτικό κατά την διάρκεια λειτουργίας του είναι : Χαρά κ’ Άντίχαρα (Θρακιώτικος γάμος), Σεργιάνι στη Μακεδονία (Έθιμα αράπηδων & φανών κ.α…), Του Αιγαίου τα νησιά...της θάλασσας τα βήματα (Έθιμο κορδελάτων Ναξου), Εγνατία οδός…οδός πολιτισμού, Τη Θάλασσα τη Γαλανή (Έθιμο καμουτζέλων Λέρου, Τρύγος…), Χελιδονάκι πέταξε (Έθιμα της Άνοιξης), κ.α.

Πληροφορίες:

· Κάθε Τετάρτη και Κυριακή (7:00-9:00μ.μ.) στην αίθουσα διδασκαλίας (οδός Καρατζά 17 – Υψηλά Αλώνια).

· Τηλέφωνο: 6972921042

· Email : xorestia@gmail.com

· Facebook : Χορευτική Εστία Πατρών.

Την σχετική ανακοίνωση απέστειλε ο Νίκος Παπακωνσταντίνου και είναι δάσκαλος του χορευτικού στη Χορευτική Εστία Πατρών.