Εμφάνιση καταρροϊκού πυρετού σε πρόβατα σε περιοχή της Π.Ε Ηλείας

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του νοσήματος του καταρροϊκού πυρετού (ορότυπος 8) των προβάτων σε εκμεταλλεύσεις της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ήλιδας στην Ηλεία, ενώ σύμφωνα και με σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο συγκεκριμένος ορότυπος έχει μεγάλη διασπορά ανά την Ελλάδα.

Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, τις οδηγίες του Υπουργείου και με την εμπειρία από την εμφάνιση του νοσήματος τα προηγούμενα έτη, αλλά και δεδομένων των καιρικών συνθηκών της εποχής, οι οποίες ευνοούν τον πολλαπλασιασμό του εντόμου collicoides (σκνίπα), που είναι φορέας της νόσου:

Προτείνεται ισχυρά οι αιγοπροβατοτρόφοι σε όλη την έκταση της Περιφέρειας να προχωρήσουν άμεσα σε εφαρμογή εντομοαπωθητικών –εντομοκτόνων στα ζώα τους και στους στάβλους, λασπώδη εδάφη πέριξ των ποτιστρών των ζώων, κ.α.

Επίσης, προτείνεται ο εμβολιασμός με εμβόλιο που κυκλοφορεί στην αγορά.

Οι κτηνοτρόφοι σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων να έρχονται σε επικοινωνία με τις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες και να ακολουθούν τις οδηγίες.

Τα συμπτώματα του νοσήματος στα πρόβατα (τα οποία είναι τα πιο ευαίσθητα) είναι πυρετός, αδυναμία, ανορεξία, οίδημα χειλέων, στόματος, οφθαλμών και αυτιών, βλεννοπυώδες ρινικό έκκριμα, που φράσσει τα ρουθούνια, οίδημα γλώσσας, που μπορεί να γίνει κυανή, έλκη και νεκρώσεις του στόματος με έντονη σιελόρροια, χωλότητα, ποδοδερματίτιδα, έντονη ερυθρότητα και πετέχειες στην περιοχή της στεφάνης στο άνω τμήμα των χηλών. Η θνησιμότητα ποικίλλει από 2-30% για τα πρόβατα, που είναι εξαιρετικά ευαίσθητα.

Τονίζεται, ότι το νόσημα του καταρροϊκού πυρετού δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία.