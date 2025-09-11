Με μεγάλη επιτυχία η φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Κατάμεστο ήταν το θεατράκι της Μαρίνας της Πάτρας στη φιλανθρωπική συναυλία του Ιδρύματος «Η Ελπίδα» και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, με τους πολίτες να γεμίζουν από νωρίς τον χώρο, σε μία εκδήλωση με μηνύματα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο δημοφιλής συνθέτης, πιανίστας και ερμηνευτής, Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, πλαισιωμένος από τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Ζωή Παπαδοπούλου, χάρισαν στο κοινό μια όμορφη μουσική βραδιά με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Σε ρόλο guest star ο καταξιωμένος PR Manager, Γιώργος Ντάβλας που κατάγεται από την Αχαΐα, έδωσε ξεχωριστή λάμψη στη βραδιά.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν η βράβευση του Ανδρέα Μουτούση, για την πολύτιμη προσφορά του στον ογκολογικό ξενώνα «η Ελπίδα», εις μνήμην του υιού του, Ιωάννη. Το θερμό χειροκρότημα του κοινού απέδειξε την εκτίμηση και τον σεβασμό στο πρόσωπό του. Ο ίδιος, φανερά συγκινημένος ευχαρίστησε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ίδρυμα "Η Ελπίδα" και όλους όσοι στηρίζουν αυτόν τον αγώνα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης στον χαιρετισμό του τόνισε πως: «η αποψινή εκδήλωση έδειξε για ακόμη μια φορά τη δύναμη της κοινωνίας μας όταν ενώνεται γύρω από έναν σπουδαίο σκοπό. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που φέρνουν χαμόγελο, ελπίδα και ανακούφιση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, γι ‘αυτό και ευχαριστώ την Πρόεδρο και το Διοικητικό συμβούλιου του Ιδρύματος, για τον αγώνα που δίνουν για τον συνάνθρωπο. Η σημερινή βραδιά όμως είναι αφιερωμένη και στον κ. Μουτούση, που με αυταπάρνηση δείχνει αλληλεγγύη για να τιμήσει το αγαπημένο του πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή αλλά τονώνει ιερούς σκοπούς σαν τον σημερινό της «Ελπίδας»

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος «Η Ελπίδα», Τασία Μανωλοπούλου στην ομιλία της ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η ανταπόκριση του κόσμου μας συγκίνησε βαθιά. Στέλνουμε όλοι μαζί το μήνυμα ότι οι ογκολογικοί ασθενείς δεν είναι μόνοι τους στον αγώνα. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους καλλιτέχνες και φυσικά το κοινό που με την παρουσία του στηρίζει το έργο μας». Η κα Μανωλοπούλου προλογίζοντας το τιμώμενο πρόσωπο αναφέρθηκε στην θλίψη που γίνεται προσφορά, από το χαρτζιλίκι των παιδιών του δημοτικού σχολείου μέχρι την μεγάλη δωρεά του Ανδρέα και της συζύγου του, Σοφίας Μουτούση.