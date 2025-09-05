Πάτρα: Φιλανθρωπική μουσική βραδιά από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και τον Ξενώνα ογκολογικών ασθενών «Ελπίδα»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «η Ελπίδα» διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στο θεατράκι της Μαρίνας, στις 20:00.

Ο καταξιωμένος συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος και η εκλεκτή ερμηνεύτρια Ζωή Παπαδοπούλου θα πλαισιώσουν μουσικά τη βραδιά με γνωστές επιτυχίες.

Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος είναι συνθέτης, πιανίστας και ερμηνευτής. Έχει γράψει τραγούδια για τους πιο καταξιωμένους τραγουδιστές της Ελλάδας, κάνοντας επιτυχίες, χρυσούς και πλατινιένιους δίσκους και εκατομμύρια plays στον ψηφιακό κόσμο του Spotify και των streams.

Ως ερμηνευτής και περφόρμερ μαζί με το πιάνο του, δημιουργεί μοναδικές συναυλίες όπου ερμηνεύει με το χαρακτηριστικό του πάθος μερικά από τα πιο εμβληματικά ελληνικά τραγούδια, δημιουργώντας αλληλένδετη ατμόσφαιρα σύνδεσης και επικοινωνίας με το κοινό.

Μαζί του, η Ζωή Παπαδοπούλου, μια τραγουδίστρια με άποψη για το τραγούδι, αλλά και την ίδια τη ζωή, έχει βρει εδώ και πολλά χρόνια τη θέση της και μια σταθερή πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή.

Σε ρόλο γκεστ σταρ θα είναι ο Αχαιός στην καταγωγή, PR Manager, Γιώργος Ντάβλας.

Στην μουσική εκδήλωση θα τιμηθεί ο Ανδρέας Μουτούσης για την σημαντική προσφορά στον ογκολογικό ξενώνα «η Ελπίδα» εις μνήμην του υιού του.