Πραγματοποιήθηκε σήμερα ο αγιασμός στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας.

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και το προαύλιο γέμισε όμορφες παρουσίες και γλυκές φωνούλες! Ο Αγιασμός τελέστηκε από τον Αρχιμανδρίτη π. Αμβρόσιο Γκουρβέλο της Ευαγγελιστρίας Πατρών ο οποίος μίλησε απευθυνόμενος στους μαθητές /τριες με πολύ ζεστά λόγια!

Χαιρετισμό απηύθυναν η Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Δ. Πατρέων κ. Βίβιαν Σαμούρη και ο Περιφερειακός Σύμβουλος εντεταλμένος στην Καινοτομία της Περιφέρειας Δυτ .Ελλάδας κ. Λυκούργος Σταυρουλόπουλος.

Οδηγίες, ομιλίες και ευχές από τη Διευθύντρια του 11ου Δημοτικού κ. Μαρία Μαρκέτου και την Προισταμένη του συστεγαζόμενου 6ου Νηπ. Πατρών κ. Τέτη Λιντζερίνου. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στον Αγιασμό! Όλοι ευχήθηκαν Καλή και δημιουργική Χρονιά σε μικρούς και μεγάλους με στόχους και όνειρα!