Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε το λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ: Ευρωβουλευτές χτυπούσαν έδρανα και φώναζαν

Αντιδράσεις αφού η Μέτσολα απέρριψε την ενέργεια, επικαλούμενη τον κανονισμό που ορίζει ότι τα λεπτά σιγής ανακοινώνονται από την Πρόεδρο κατά την έναρξη της ολομέλειας, η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα
Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, απέρριψε την πρόταση για ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.
Η πρόταση είχε κατατεθεί από τον Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Συντηρητικού και Μεταρρυθμιστικού Κόμματος (ECR), Τσάρλι Βάιμερς, ως μια συμβολική ενέργεια για την προστασία της ελευθερίας του λόγου. Σύμφωνα με το Politico, η πρόταση στόχευε στο να δηλώσει ότι «το δικαίωμα στη ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να καταργηθεί».
Ο 31χρονος Κερκ, που ήταν γνωστός για τις συντηρητικές του απόψεις και τη στήριξη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.
Η πρόταση για την ενός λεπτού σιγή αντιμετώπισε αντιδράσεις, καθώς η Μέτσολα απέρριψε την ενέργεια, επικαλούμενη τον κανονισμό του Κοινοβουλίου που ορίζει ότι τα λεπτά σιγής ανακοινώνονται από την Πρόεδρο κατά την έναρξη της ολομέλειας, η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Προεδρίας, για να υλοποιηθεί ένα λεπτό σιγής, πρέπει να υποβληθεί αίτημα από μια πολιτική ομάδα.
Αντί για το λεπτό σιγής, ο Βάιμερς πήρε τον λόγο για να εκφράσει τη θέση του για το περιστατικό, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να προσφέρει το υπόλοιπο του χρόνου του για μια σιωπηλή αφιέρωση. Ωστόσο, η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Καταρίνα Μπάρλεϊ, διέκοψε την προσπάθεια, προκαλώντας την αντίδραση των ακροδεξιών και δεξιών Ευρωβουλευτών που χτύπησαν τα έδρανα τους και φώναξαν.
Η δήλωση της Μπάρλεϊ, η οποία εξήγησε ότι η πρόταση είχε απορριφθεί από την Πρόεδρο, προκάλεσε χειροκροτήματα από τους κεντροαριστερούς και φιλελεύθερους Ευρωβουλευτές. Ενώ ομάδες του κέντρου και της αριστεράς απέφυγαν να σχολιάσουν το θέμα, υποστήριξαν ότι η απόφαση ήταν αρμοδιότητα της Προεδρίας.
