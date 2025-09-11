Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε το λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ: Ευρωβουλευτές χτυπούσαν έδρανα και φώναζαν

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, απέρριψε την πρόταση για ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Η πρόταση είχε κατατεθεί από τον Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Συντηρητικού και Μεταρρυθμιστικού Κόμματος (ECR), Τσάρλι Βάιμερς, ως μια συμβολική ενέργεια για την προστασία της ελευθερίας του λόγου. Σύμφωνα με το Politico, η πρόταση στόχευε στο να δηλώσει ότι «το δικαίωμα στη ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να καταργηθεί».

Ο 31χρονος Κερκ, που ήταν γνωστός για τις συντηρητικές του απόψεις και τη στήριξη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Η πρόταση για την ενός λεπτού σιγή αντιμετώπισε αντιδράσεις, καθώς η Μέτσολα απέρριψε την ενέργεια, επικαλούμενη τον κανονισμό του Κοινοβουλίου που ορίζει ότι τα λεπτά σιγής ανακοινώνονται από την Πρόεδρο κατά την έναρξη της ολομέλειας, η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Προεδρίας, για να υλοποιηθεί ένα λεπτό σιγής, πρέπει να υποβληθεί αίτημα από μια πολιτική ομάδα.