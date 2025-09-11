Πάτρα: Η δημοφιλής οπερέτα «Ο Βαφτιστικός» παρουσιάστηκε στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου

Υπό τους ήχους της Ελληνικής Συμφωνιέτας (Sinfonietta Hellenica), στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2025 και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών
Η αγαπημένη στο ελληνικό κοινό, οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη «Ο Βαφτιστικός», ζωντάνεψε την Τετάρτη 10-9-2025 το βράδυ, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο, υπό τους ήχους της Ελληνικής Συμφωνιέτας (Sinfonietta Hellenica), στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2025 και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο.
Το κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα, απόλαυσε τα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί διαχρονικά.
Το έργο "Ο Βαφτιστικός" χαρακτηρίζεται από το διαχρονικό, σύγχρονο, πολυπρόσωπο, αστείο και ευαίσθητο ύφος του.
Συντελεστές:
Μουσική διδασκαλία / Διεύθυνση: Γιώργος Γαλάνης
Σκηνοθεσία / Δραματουργική επεξεργασία / Σκηνικός χώρος: Σοφία Καψούρου
Ενορχήστρωση: Samy Elgazzar
Κατασκευή σκηνικού: Hot Kamin - Εστίες | Κήπος
Κοστούμια / Graphic-video designer: Δημήτρης Τζούκας
Σχεδιασμός φωτισμών: Δημήτρης Κουτάς
Κινησιολογική επιμέλεια: Ιωάννα Γκίκα
Φωτογραφίες: AlexKat Photography
Βοηθός σκηνοθέτη: Όλγα Σούρσου
Σχεδιασμός αφίσας: Κωνσταντίνος Χαρμπίλας
Βιντεοσκόπηση: Στράτος Γιαννατσής.
Ηθοποιοί:
Βιβίκα: Λυδία Ζερβάνου
Ζαχαρούλης: Χρήστος Ραμμόπουλος
Χαρμίδης: Αντώνης Κορωναίος
Κική: Ελένη Δάβου
Συνταγματάρχης: Νικόλας Καραγκιαούρης, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Πάτρα.
Κορτάσης / Μαρτής: Aντώνης Γκλαβάς
Μίμης: Γιάννης Βρυζάκης
Τραγούδησαν επίσης οι: Γαρυφαλλιά Μαρίνη, Ναταλία Ρουτσολιά, Πένυ Βισβάρδη, Θανάσης Σαντατσόγλου.
Χορωδία: Chorus Vivendi
Διδασκαλία χορωδίας: Γιάννης Βρυζάκης
Χορεύουν: Αντώνης Γκλαβάς, Φωτεινή Καρακώστα
Ορχήστρα: Ελληνική Συμφωνιέτα.
*Τον «Βαφτιστικό» παρακολούθησαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Προγραμματισμού, και Δημοτικής Περιουσίας Αποστόλης Αγγελής, που είχε την ευκαιρία να συγχαρεί στα παρασκήνια και να έχει ένα σύντομο διάλογο με τους καλλιτέχνες μετά το τέλος της παράστασης, καθώς και δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.
