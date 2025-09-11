Πάτρα: Η δημοφιλής οπερέτα «Ο Βαφτιστικός» παρουσιάστηκε στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου

Η αγαπημένη στο ελληνικό κοινό, οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη «Ο Βαφτιστικός», ζωντάνεψε την Τετάρτη 10-9-2025 το βράδυ, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο, υπό τους ήχους της Ελληνικής Συμφωνιέτας (Sinfonietta Hellenica), στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2025 και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο.

Το κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα, απόλαυσε τα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί διαχρονικά.

Το έργο "Ο Βαφτιστικός" χαρακτηρίζεται από το διαχρονικό, σύγχρονο, πολυπρόσωπο, αστείο και ευαίσθητο ύφος του.