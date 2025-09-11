Πάτρα: Βλάβη στα τηλέφωνα του κτιρίου του Κοινωνικού Οργανισμού

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) με ανακοίνωσή του "ενημερώνει τους πολίτες ότι η τηλεφωνική επικοινωνία με τις υπηρεσίες και δομές που στεγάζονται στο κτίριο της Ελευθερίου Βενιζέλου 38 και Σολωμού έχει κάποια προβλήματα.

Λόγω βλαβών του τηλεφωνικού Κέντρου και των εργασιών για την άμεση αντικατάστασή του, δυσκολεύεται η επικοινωνία με τις παρακάτω υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτίριο:

· Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά

· Κοινωνικό Παντοπωλείο – Συσσίτια

· Συμβουλευτικό Κέντρο Ατόμου και Οικογένειας

· Γραφείο Προϊσταμένης

Γίνεται προσπάθεια για την συντομότερη επίλυση του προβλήματος.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση των συμπολιτών μας".