#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Φώναζε ξημερώματα στο σπίτι του και κάλεσαν την αστυνομία

Σύλληψη για παράβαση λοιπών ειδικών ποινικών νόμων, εξύβριση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων

Συνελήφθη στην Πάτρα ένας άνδρας για παράβαση λοιπών ειδικών ποινικών νόμων, εξύβριση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από καταγγελίες πολιτών, διαπιστώθηκε ότι βρισκόμενος στην οικία του, φωνασκούσε με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.
Κατά την σύλληψή του ο κατηγορούμενος εξύβρισε τους αστυνομικούς, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση, ενώ τους απώθησε με τα χέρια και τα
πόδια του.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία Σύλληψη

