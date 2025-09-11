Αιγιάλεια: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια καταστήματος για διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, σε περιοχή της Αιγιαλείας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, λειτουργούσε ως ιδιοκτήτρια κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων, καθ υπέρβαση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων.