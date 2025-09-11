Πάτρα: Βρέθηκε η τουρίστρια που την αναζητούσαν - Πού την εντόπισαν

Βρέθηκε η αλλοδαπή τουρίστρια τα ίχνη της οποία είχαν χαθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου από το ξενοδοχέιο στο οποίο διέμενε στην Πάτρα.

Η 92χρονη φαίνεται σύμφωνα με πληρφορορίες πώς έχασε τον προσανατολισμό της και την εντόπισε περαστικός, ο οποίος και κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο της Πάτρας Άγιος Ανδρέας, με τον σύζυγό της να ενημερώνει την αστυνομία που διενεργούσε αναζητήσεις.