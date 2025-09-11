Πάτρα: Μπήκε να κλέψει αλλά τον κατάλαβε περίοικος- Παράτησε τα κοσμήματα κι έφυγε

Εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, κλοπή που διαπράχθηκε προχθές σε οικία σε περιοχή της

Πάτρας και σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.



Ειδικότερα,σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος εισήλθε από ανασφάλιστη πόρτα σε οικία ηλικιωμένης γυναίκας και αφαίρεσε κοσμήματα, ωστόσο έγινε αντιληπτός από

περίοικο που τον ακινητοποίησε, με αποτέλεσμα να αφήσει τα κλεμμένα αντικείμενα και να τραπεί σε φυγή.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.