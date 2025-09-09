Ντέμης Νικολαΐδης: Απομονωμένος στο σπίτι του μετά το θάνατο της Νικολαΐδου

Κλεισμένος σε ένα σπίτι με αναμνήσεις, ο Ντέμης Νικολαΐδης, περνάει στιγμές απομόνωσης, μετά την τραγική απώλεια της αγαπημένης του Αλεξάνδρας Νικολαίδου, που έφυγε από τη ζωή πριν από 17 ημέρες, στις 23/8, χτυπημένη από τον καρκίνο, την αρρώστια που πάλεψε με γενναιότητα μέχρι το τέλος της.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, που στάθηκε στο πλευρό της, δίνοντάς της δύναμη και κουράγιο να παλέψει, από την πρώτη ημέρα που έγινε γνωστή η αρρώστια της, μέχρι και την τελευταία, σήμερα, 17 ημέρες μετά, προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της προσωπικής του ζωής.

