Ντέμης Νικολαΐδης: Απομονωμένος στο σπίτι του μετά το θάνατο της Νικολαΐδου

Επικοινωνεί μόνο με την οικογένειά του
Κλεισμένος σε ένα σπίτι με αναμνήσεις, ο Ντέμης Νικολαΐδης, περνάει στιγμές απομόνωσης, μετά την τραγική απώλεια της αγαπημένης του Αλεξάνδρας Νικολαίδου, που έφυγε από τη ζωή πριν από 17 ημέρες, στις 23/8, χτυπημένη από τον καρκίνο, την αρρώστια που πάλεψε με γενναιότητα μέχρι το τέλος της.
Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, που στάθηκε στο πλευρό της, δίνοντάς της δύναμη και κουράγιο να παλέψει, από την πρώτη ημέρα που έγινε γνωστή η αρρώστια της, μέχρι και την τελευταία, σήμερα, 17 ημέρες μετά, προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της προσωπικής του ζωής.
