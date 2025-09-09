Έσπασε αγωγός νερού στο ΠΑΓΝΗ και μεγάλη ποσότητα νερού καταπλάκωσε ασθενή

Έσπασε αγωγός νερού στο ΠΑΓΝΗ με τα νερά να πέφτουν πάνω σε κρεβάτι ασθενούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι.

Στις 2 τα ξημερώματα σπάει ο αγωγός και έπεσε τεράστια ποσότητα νερού πάνω στο κρεβάτι όπου κοιμόταν ο ασθενής.

Οι ασθενείς σε κατάσταση σοκ ξυπνάνε και πετάγονται από τα κρεβάτια τους, νομίζοντας ότι έγινε σεισμός. Ωστόσο, όπως γρήγορα αντιλήφθηκαν, ο αγωγός είχε σπάσει και είχε πέσει πάνω στο κρεβάτι όπου βρισκόταν ένα άνθρωπος.

Ο ασθενής δυστυχώς τραυματίστηκε στο κεφάλι και εντός των επόμενων ωρών θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ώστε να φανεί η πλήρη εικόνα των τραυμάτων.

Παράλληλα, όλος ο χώρος του θαλάμου όπου φιλοξενούνται έξι ασθενείς πλημμύρισε με εργαζόμενους, νοσηλευτές και γιατρούς να προχωρούν στην απομάκρυνση των υδάτων.

«Τέτοια συμβάντα έχουν συμβεί και στο παρελθόν», λέει ο Δ. Βρύσαλης

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, αναφέρει μιλώνστας στο cretapost ο πρόεδρος των Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης.

Ο κ. Βρύσαλης τονίζει πως ανά καιρούς υπάρχουν προβλήματα με τους αγωγούς και πλημμυρίζουν διάφοροι χώροι του νοσοκομείου.

«Αυτά συμβαίνουν όταν η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, οι προληπτικές παρεμβάσεις, η συντήρηση και επισκευή των δημόσιων δομών θεωρούνται κόστος.

Τέτοιου είδους συμβάντα έχουν ξανασυμβεί και στο παρελθόν

Κι αυτό γιατί η συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι τεχνικές εργασίες και οι άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών είναι απαιτητικό έργο με το οποίο έχει επιφορτιστεί το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό που έχει απομείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ», επισημαίνει σχετικά ο κ. Βρύσαλης.