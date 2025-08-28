Ντέμης Νικολαΐδης: Η «επόμενη μέρα» στο σπίτι που ζούσε με τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Η επόμενη μέρα, βρίσκει μόνο τον Ντέμη Νικολαϊδη, σε ένα σπίτι γεμάτο αναμνήσεις, που «φωνάζει» το όνομα της αγαπημένης του Αλεξάνδρας Νικολαίδου, της συντρόφου του, που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, 23/8, μετά από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σχεδόν τρία χρόνια σχέσης, ενός μεγάλου έρωτα, από εκείνους που ζουν τα ζευγάρια στα παραμύθια. Η ύπαρξη του ενός, ολοκλήρωνε τον άλλο. Όλα στη ζωή του ζευγαριού έγιναν γρήγορα, καθώς ο χρόνος λειτούργησε διαφορετικά στην περίπτωσή τους, οι στιγμές τους, ήταν ποιοτικές και πλούσιες σε αναμνήσεις, τις οποίες πλέον, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, δε θα μπορέσει να τις μοιραστεί με τη σύντροφό του, αλλά θα τις κρατήσει ως φυλαχτό στην καρδιά του.

