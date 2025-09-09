Back to Top
Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη στιγμή του σεισμού στην Εύβοια

Στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά τον αγώνα της εθνικής Ελλάδος

Η Αττική ταρακουνήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τον σεισμό 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και στο «Γ. Καραϊσκάκης», την ώρα που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινούσε την συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τη Δανία.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο  η δόνηση ήταν έντονη και ανάγκασε τον Γιοβάνοβιτς να διακόψει για λίγο τις δηλώσεις του.

 

Στην αίθουσα επικράτησε αμηχανία, αλλά όχι πανικός, καθώς οι παρευρισκόμενοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους. Οι περισσότεροι ξαφνιάστηκαν, ιδιαίτερα όσοι δεν είναι συνηθισμένοι σε σεισμούς, ενώ αμέσως μετά προσπαθούσαν να ενημερωθούν για το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

#tags Σεισμός Εύβοια Ιβάν Γιοβάνοβιτς

