Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη στιγμή του σεισμού στην Εύβοια

Η Αττική ταρακουνήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τον σεισμό 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και στο «Γ. Καραϊσκάκης», την ώρα που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινούσε την συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τη Δανία.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η δόνηση ήταν έντονη και ανάγκασε τον Γιοβάνοβιτς να διακόψει για λίγο τις δηλώσεις του.