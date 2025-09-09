Ελλάδα - Δανία 0-3: Η «γαλανόλευκη» υποτάχθηκε στους Σκανδιναβούς και γνώρισε την ήττα

Έπεσε στην 3η θέση στη βαθμολογία του ομίλου
Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στη σαφώς ανώτερη Δανία, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 3-0 στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026.
Με δυο εντυπωσιακά γκολ και ένα ακόμη τέρμα προς το τέλος του αγώνα, οι Σκανδιναβοί επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί στον 3ο προκριματικό όμιλο. Σε συνδυασμό με τη νίκη της Σκωτίας επί της Λευκορωσίας (0-2), η ήττα αυτή έριξε την ελληνική ομάδα στην 3η θέση της βαθμολογίας.
Η Εθνική, αν και έδειξε ορισμένες καλές στιγμές, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην πίεση και την ποιότητα της αντιπάλου, υπογραμμίζοντας πως η πρόκριση στο Μουντιάλ θα απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια στη συνέχεια.
Μετά την ήττα από τη Δανία και σε συνδυασμό με τη νίκη της Σκωτίας επί της Λευκορωσίας, ο 3ος προκριματικός όμιλος για το Μουντιάλ 2026… πήρε φωτιά. Η Ελλάδα έπεσε από την κορυφή στην 3η θέση με 3 βαθμούς, ενώ Σκωτία και Δανία μοιράζονται την πρώτη θέση με 4.
Η συνέχεια προμηνύεται κρίσιμη, με την Εθνική να δίνει δύο κομβικά εκτός έδρας παιχνίδια. Στις 9 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία (21:45), ενώ τρεις ημέρες μετά (12.10.2025, 21:45) θα βρεθεί στην Κοπεγχάγη για τη ρεβάνς με τη Δανία.
Η εικόνα του αγώνα:
Η “γαλανόλευκη” μπήκε δυναμικά στο ματς, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να παίρνει πρωτοβουλίες και να “ψάχνει” τους Παυλίδη, Τζόλη και Κωνσταντέλια με κάθετες μπαλιές. Ωστόσο, μετά το πρώτο δεκάλεπτο, οι Δανοί πήραν τον έλεγχο και άρχισαν να πλησιάζουν με σταθερό ρυθμό την περιοχή της Εθνικής, παρότι αρχικά δεν απείλησαν άμεσα.
Η συνέχεια όμως ανήκε αποκλειστικά στους φιλοξενούμενους, που σκόραραν τρεις φορές και πήραν δίκαια το “τρίποντο” που τους ανεβάζει στη 2η θέση της βαθμολογίας.
Η άμυνα της Εθνικής βρέθηκε υπό πίεση, όμως κατάφερε να ανταποκριθεί σε αρκετές κάθετες μπαλιές των Δανών. Παράλληλα, όμως, τα λάθη στο κέντρο από τους Ζαφείρη, Κουρμπέλη και Καρέτσα, καθώς και η αποτελεσματική μαρκάρισμα που δέχτηκε ο Κωνσταντέλιας, δημιούργησαν ρήγματα στην ομάδα, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να κερδίσουν χώρο και ψυχολογία.
Στο 22ο λεπτό, ο Σκοβ Όλσεν έκανε γύρισμα από τα δεξιά, με τον Βαγιαννίδη να προσπαθεί να απομακρύνει, αλλά η μπάλα πέρασε πολύ κοντά από το δοκάρι του Τζολάκη, παραλίγο να σημειωθεί αυτογκόλ. Στο 32ο λεπτό, ο Μπίρεθ βρέθηκε μόνος στην περιοχή, όμως η κεφαλιά του ήταν αδύναμη και κατέληξε στα χέρια του Τζολάκη.
Στο ίδιο, όμως, λεπτό, ήρθε το 0-1. Ο Κουρμπέλης έχασε την μπάλα έξω από την περιοχή από τον Χόιλουντ, ο Ντάμσγκαρντ γύρισε, έφερε την μπάλα στο δεξί και με ένα δυνατό πλασέ άνοιξε το σκορ για τους Δανούς.
Η Εθνική προσπάθησε να αντιδράσει και να βελτιώσει την εικόνα της, όμως δεν κατάφερε να περιορίσει τα λάθη της, δίνοντας έτσι στους Δανούς το προβάδισμα στο παιχνίδι. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Τζολάκης έκανε δύο σημαντικές αποκρούσεις, ξεχωρίζοντας με μια εντυπωσιακή επέμβαση σε μια ισχυρή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χόιμπιεργκ, την οποία απέκρουσε με το ένα πόδι.
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγές με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της Εθνικής. Ο Μπακασέτας και ο Μασούρας αντικατέστησαν τους λιγότερο δραστήριους Κωνσταντέλια και Καρέτσα, δίνοντας πιο επιθετική όψη στην ομάδα.
Η Δανία όμως αύξησε την πίεση στο κέντρο, περιορίζοντας την επιθετικότητα της ελληνικής ομάδας και άρχισε ξανά να επιτίθεται. Στο 62ο λεπτό, ο στόπερ Αντρέας Κρίστενσεν διέσχισε ανενόχλητος 10-15 μέτρα, εκτέλεσε ένα δυνατό δεξί σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Τζολάκη, σημειώνοντας το 0-2.
Με την είσοδο του Ιωαννίδη στον αγώνα, η Ελλάδα ανέκτησε ρυθμό και πίεσε για να μειώσει το σκορ. Ωστόσο, η Δανία όχι μόνο άντεξε την πίεση, αλλά στο 81ο λεπτό πέτυχε και τρίτο γκολ. Ο Ντόργκου βγήκε στον κενό χώρο, απέφυγε τον Τζολάκη και εκτέλεσε. Παρά την υπερπροσπάθεια του Μαυροπάνου να αποσοβήσει το γκολ, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και το «ριμπάουντ» αξιοποίησε ο Χόιλουντ, διαμορφώνοντας το 0-3.
Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης:
Τα αποτελέσματα
Ελλάδα – Δανία 0-3
Λευκορωσία – Σκωτία 0-2
Η βαθμολογία του 3ου ομίλου
Σκωτία 4 β.
Δανία 4 β.
Ελλάδα 3 β.
Λευκορωσία 0
Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά
Ελλάδα – Λευκορώσια 5-1
Ελλάδα – Δανία 0-3
09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα
12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα
15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία
18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα
