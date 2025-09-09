Ελλάδα - Δανία 0-3: Η «γαλανόλευκη» υποτάχθηκε στους Σκανδιναβούς και γνώρισε την ήττα

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στη σαφώς ανώτερη Δανία, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 3-0 στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026.

Με δυο εντυπωσιακά γκολ και ένα ακόμη τέρμα προς το τέλος του αγώνα, οι Σκανδιναβοί επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί στον 3ο προκριματικό όμιλο. Σε συνδυασμό με τη νίκη της Σκωτίας επί της Λευκορωσίας (0-2), η ήττα αυτή έριξε την ελληνική ομάδα στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Η Εθνική, αν και έδειξε ορισμένες καλές στιγμές, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην πίεση και την ποιότητα της αντιπάλου, υπογραμμίζοντας πως η πρόκριση στο Μουντιάλ θα απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια στη συνέχεια.

Μετά την ήττα από τη Δανία και σε συνδυασμό με τη νίκη της Σκωτίας επί της Λευκορωσίας, ο 3ος προκριματικός όμιλος για το Μουντιάλ 2026… πήρε φωτιά. Η Ελλάδα έπεσε από την κορυφή στην 3η θέση με 3 βαθμούς, ενώ Σκωτία και Δανία μοιράζονται την πρώτη θέση με 4.

Η συνέχεια προμηνύεται κρίσιμη, με την Εθνική να δίνει δύο κομβικά εκτός έδρας παιχνίδια. Στις 9 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία (21:45), ενώ τρεις ημέρες μετά (12.10.2025, 21:45) θα βρεθεί στην Κοπεγχάγη για τη ρεβάνς με τη Δανία.

Η εικόνα του αγώνα:

Η “γαλανόλευκη” μπήκε δυναμικά στο ματς, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να παίρνει πρωτοβουλίες και να “ψάχνει” τους Παυλίδη, Τζόλη και Κωνσταντέλια με κάθετες μπαλιές. Ωστόσο, μετά το πρώτο δεκάλεπτο, οι Δανοί πήραν τον έλεγχο και άρχισαν να πλησιάζουν με σταθερό ρυθμό την περιοχή της Εθνικής, παρότι αρχικά δεν απείλησαν άμεσα.

Η συνέχεια όμως ανήκε αποκλειστικά στους φιλοξενούμενους, που σκόραραν τρεις φορές και πήραν δίκαια το “τρίποντο” που τους ανεβάζει στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Η άμυνα της Εθνικής βρέθηκε υπό πίεση, όμως κατάφερε να ανταποκριθεί σε αρκετές κάθετες μπαλιές των Δανών. Παράλληλα, όμως, τα λάθη στο κέντρο από τους Ζαφείρη, Κουρμπέλη και Καρέτσα, καθώς και η αποτελεσματική μαρκάρισμα που δέχτηκε ο Κωνσταντέλιας, δημιούργησαν ρήγματα στην ομάδα, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να κερδίσουν χώρο και ψυχολογία.

Στο 22ο λεπτό, ο Σκοβ Όλσεν έκανε γύρισμα από τα δεξιά, με τον Βαγιαννίδη να προσπαθεί να απομακρύνει, αλλά η μπάλα πέρασε πολύ κοντά από το δοκάρι του Τζολάκη, παραλίγο να σημειωθεί αυτογκόλ. Στο 32ο λεπτό, ο Μπίρεθ βρέθηκε μόνος στην περιοχή, όμως η κεφαλιά του ήταν αδύναμη και κατέληξε στα χέρια του Τζολάκη.