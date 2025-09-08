Ο Δημήτρης Κατσαρός στη συνάντηση των Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας

Ο ρόλος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην ελληνική δημόσια διοίκηση, την υποστήριξη των φορέων της αυτοδιοίκησης, αλλά και την εξυπηρέτηση του πολίτη βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης των Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, που διοργάνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, την Κυριακή 7-9-2025, το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

«Αποφασίσαμε, σήμερα, οι επτά (7) Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να κάνουμε αυτή τη συνάντηση εδώ, δημόσια, στο Περίπτερο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, προκειμένου να παρουσιάσουμε σε εσάς τη δουλειά που γίνεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις», τόνισε ο οικοδεσπότης, Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το έργο αυτό, σε ολόκληρη τη χώρα αντανακλάται στις ζωές των ανθρώπων και έδωσε έμφαση στην ανάδειξη της ανάγκης συνεργασίας μεταξύ των Γραμματέων προκειμένου, όπως είπε, «όλα αυτά να προωθούνται, να φτάνουν και στην τελευταία γωνιά της χώρας, προς όφελος των πολιτών και των ανθρώπων που ζουν από άκρη σε άκρη στην πατρίδα μας».

Στην αποστολή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων περιλαμβάνονται, ανάμεσα σε άλλα, η ψηφιακή διακυβέρνηση και καινοτομία, η δημόσια περιουσία και οι κοινωφελείς περιουσίες, το περιβάλλον, τα ύδατα, η χωροταξία, η αγροτική πολιτική, η πολεοδομική πολιτική, η μεταναστευτική πολιτική και ο έλεγχος νομιμότητας των ΟΤΑ.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Σάββας Χιονίδης, η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Μαριάννα Νικολαΐδου, η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Ρένα Καραλαριώτου και ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δημήτρης Κατσαρός.