Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ την Τετάρτη στην Αχαΐα

Την προσεχή Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ με επικεφαλής τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης Χρήστο Κακλαμάνη και τον αναπληρωτή Τομεάρχη Δικαιοσύνης MAIK Abu HADBA θα επισκεφθεί το νομό Αχαΐας.

Το πρόγραμμα:

12:30 Συνάντηση με το Σύλλογο των Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αχαΐας στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών. (Οδός: Γούναρη 30)

13:30 Συνάντηση με Δικηγόρους στο Καφέ BODEGAS. (Οδός: Ρήγα Φεραιου 147)

14:30 Συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών. (Οδός: Γούναρη 30)

16:30 Συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου. (Οδός: Κορίνθου 67, Αιγιο)