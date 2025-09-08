Back to Top
Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ την Τετάρτη στην Αχαΐα

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης

Την προσεχή Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ με επικεφαλής τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης Χρήστο Κακλαμάνη και τον αναπληρωτή Τομεάρχη Δικαιοσύνης MAIK Abu HADBA θα επισκεφθεί το νομό Αχαΐας. 

Το πρόγραμμα: 

 12:30 Συνάντηση με το Σύλλογο των Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αχαΐας στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών. (Οδός: Γούναρη 30) 

 13:30 Συνάντηση με Δικηγόρους στο Καφέ BODEGAS. (Οδός: Ρήγα Φεραιου 147) 

 14:30 Συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών. (Οδός: Γούναρη 30) 

 16:30 Συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου. (Οδός: Κορίνθου 67, Αιγιο)

Ειδήσεις