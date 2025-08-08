Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Κατσαρού στον Δήμο Γορτυνίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο της Δημητσάνας στην Αρκαδία πραγματοποίησε, το πρωί της Παρασκευής 8-8, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δημήτρης Κατσαρός όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Γορτυνίας Ευστάθιο Κούλη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα με επίκεντρο της συζήτησης την συνεργασία των δύο θεσμών σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και την διαδικασία διεκδίκησης έργων που θα βοηθήσουν την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα με επίκεντρο της συζήτησης την συνεργασία των δύο θεσμών σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και την διαδικασία διεκδίκησης έργων που θα βοηθήσουν την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Κατσαρός τόνισε τη σημασία της αμφίδρομης εμπιστοσύνης και της συνεργασίας των ΟΤΑ με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την επίλυση των σύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Γορτυνίας επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην προώθηση των δημοτικών πρωτοβουλιών, τονίζοντας την ανάγκη συνεχούς διαλόγου, συνεννόησης και θεσμικού συντονισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Κοινή τέλος, ήταν η διαπίστωση της άριστης συνεργασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι με τον Δήμο Γορτυνίας.