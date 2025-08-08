Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Κατσαρού στον Δήμο Γορτυνίας

Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Αποκε...

Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Γορτυνίας Ευστάθιο Κούλη

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο της Δημητσάνας στην Αρκαδία πραγματοποίησε, το πρωί της Παρασκευής 8-8, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δημήτρης Κατσαρός όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Γορτυνίας Ευστάθιο Κούλη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα με επίκεντρο της συζήτησης την συνεργασία των δύο θεσμών σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, την  αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και την διαδικασία διεκδίκησης έργων που θα βοηθήσουν την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα με επίκεντρο της συζήτησης την συνεργασία των δύο θεσμών σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, την  αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και την διαδικασία διεκδίκησης έργων που θα βοηθήσουν την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Κατσαρός τόνισε τη σημασία της αμφίδρομης εμπιστοσύνης και της συνεργασίας των ΟΤΑ με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την επίλυση των σύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Γορτυνίας επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην προώθηση των δημοτικών πρωτοβουλιών, τονίζοντας την ανάγκη συνεχούς διαλόγου, συνεννόησης και θεσμικού συντονισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Κοινή τέλος, ήταν η διαπίστωση της άριστης συνεργασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι με τον Δήμο Γορτυνίας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Λήμνος: Δύο παιδιά παρασύρθηκαν με SUP και σώθηκαν από Super Puma και Λιμενικό

Δυτ. Αχαΐα: Ύποπτα κρούσματα ευλογιάς σε εκτροφές στην Λακκόπετρα

Προσάραξη φέρι μποτ: Ελεύθερος με όρους ο καπετάνιος μετά την απολογία του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας Ιονίων Νήσων Δημητσάνα

Ειδήσεις