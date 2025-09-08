Στην Αχαΐα βρίσκεται κλιμάκιο επιστημόνων της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Στην Αχαΐα βρίσκεται από την Δευτέρα 8-9-2025 κλιμάκιο επιστημόνων της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), προκειμένου τα επόμενα 24ωρα να βρεθούν στα σημεία των πυρκαγιών και να καταγράψουν όλες τις ανάγκες και τις παρεμβάσεις που θα χρειαστεί να γίνουν.

Το κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ βρέθηκε στην περιοχή μετά από αίτημα που υπέβαλε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης και συμμετείχε σε ειδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, με παρόντες επίσης τον Αντιδήμαρχο Έργων του Δήμου Πατρέων κ. Παναγιώτη Μελά και τους Προϊσταμένους της Πολιτικής Προστασίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αχαΐας και του Δήμου Πατρέων.

Ο κ. Ζαϊμης ενημέρωσε τους γεωλόγους του ΕΑΓΜΕ για τα δύο «μέτωπα» πυρόπληκτων περιοχών, όπου θα χρειαστεί να γίνει λεπτομερής καταγραφή των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές, δηλαδή την περιοχή Μποζαϊτικα, Σελλά, Βούντενη κτλ και την περιοχή από το Θεριανό και την ΒΙ.ΠΕ. έως τα Τσουκαλεϊκα, τα Καμίνια, την Δυτική Αχαΐα και τον Ερύμανθο.