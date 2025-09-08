Στην Αχαΐα βρίσκεται κλιμάκιο επιστημόνων της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Ξεκινά η επίσημη καταγραφή των αναγκών μετά τις φωτιές - Το κλιμάκιο θα παραμείνει στην Αχαΐα έως και το ερχόμενο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Φ. Ζαΐμης
Στην Αχαΐα βρίσκεται από την Δευτέρα 8-9-2025 κλιμάκιο επιστημόνων της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), προκειμένου τα επόμενα 24ωρα να βρεθούν στα σημεία των πυρκαγιών και να καταγράψουν όλες τις ανάγκες και τις παρεμβάσεις που θα χρειαστεί να γίνουν.
Το κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ βρέθηκε στην περιοχή μετά από αίτημα που υπέβαλε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης και συμμετείχε σε ειδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, με παρόντες επίσης τον Αντιδήμαρχο Έργων του Δήμου Πατρέων κ. Παναγιώτη Μελά και τους Προϊσταμένους της Πολιτικής Προστασίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αχαΐας και του Δήμου Πατρέων.
Ο κ. Ζαϊμης ενημέρωσε τους γεωλόγους του ΕΑΓΜΕ για τα δύο «μέτωπα» πυρόπληκτων περιοχών, όπου θα χρειαστεί να γίνει λεπτομερής καταγραφή των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές, δηλαδή την περιοχή Μποζαϊτικα, Σελλά, Βούντενη κτλ και την περιοχή από το Θεριανό και την ΒΙ.ΠΕ. έως τα Τσουκαλεϊκα, τα Καμίνια, την Δυτική Αχαΐα και τον Ερύμανθο.
Ο κ. Ζαΐμης δήλωσε αμέσως μετά την συνάντηση πως: «Το κλιμάκιο των ειδικών του ΕΑΓΜΕ θα παραμείνει στην Αχαΐα έως και το ερχόμενο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, χαρτογραφώντας πλήρως τα αποτελέσματα των πυρκαγιών και τις ανάγκες που πλέον υπάρχουν.
Η τεχνική έκθεση που θα μας υποβάλλουν στη συνέχεια θα είναι πολύτιμη έτσι ώστε να γίνουν όπου υποδείξουν οι επιστήμονες άμεσες παρεμβάσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους των κατολισθήσεων και, φυσικά, ενδεχόμενων πλημμυρών».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr