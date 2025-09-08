Back to Top
Επεισοδιακό μνημόσυνο στη Θεσσαλονίκη - Ο καβγάς μεταξύ συγγενών και το αυτόφωρο

Επεισοδιακό μνημόσυνο στη Θεσσαλονίκη - ...

Ανδρόγυνο οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από καταγγελία ενός άλλου ζευγαριού για βία και απειλές

Με επεισοδιακό τρόπο έληξε ένα μνημόσυνο, που τελέστηκε την Κυριακή (8/9) σε ιερό ναό της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σε χώρο του ναού, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα σε συγγενικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα ένα ανδρόγυνο να καταλήξει στο αυτόφωρο, έπειτα από καταγγελία που προηγήθηκε.

Το επεισόδιο έγινε την ώρα που είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν τη μνήμη ενός δικού τους προσώπου και πυροδοτήθηκε από προσωπικές τους διαφορές.

Οι δύο συλληφθέντες, ένας 55χρονος και η 54χρονη γυναίκα του, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης και της απειλής -ανάλογα με την περίπτωση.

 Η δίκη αναβλήθηκε και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

