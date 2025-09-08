Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025: Αναβολές λόγω καιρικών συνθηκών

Από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι δεν πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Κρήνης και του Κινητού Κινηματογράφου του Δήμου Πατρέων, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν.

Οι νέες ημερομηνίες είναι οι εξής:

Η θεατρική παράσταση «Μήδεια» του Μποστ από την θεατρική ομάδα "Ονειροκουκλεύειν" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 μ.μ. στο θεατράκι της Κρήνης. Την σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Κατερίνα Μιχαλοπούλου.

Επίσης την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.30 μ.μ. θα γίνει και η προβολή της ταινίας «Τόρι και Λοκίτα» στα Ροΐτικα, όχι στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου, αλλά στον χώρο όπου γίνονται οι θερινές παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Πατρέων.