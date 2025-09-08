Back to Top
Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025: Αναβολές λόγω καιρικών συνθηκών

Η θεατρική παράσταση «Μήδεια» του Μποστ που δεν παίχθηκε την Κυριακή 7-9 λόγω βροχής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 μ.μ. στο θεατράκι της Κρήνης

Από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι δεν πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Κρήνης και του Κινητού Κινηματογράφου του Δήμου Πατρέων, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν.

Οι νέες ημερομηνίες είναι οι εξής:

Η θεατρική παράσταση «Μήδεια» του Μποστ από την θεατρική ομάδα "Ονειροκουκλεύειν" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 μ.μ. στο θεατράκι της Κρήνης. Την σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Κατερίνα Μιχαλοπούλου. 

Επίσης την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.30 μ.μ. θα γίνει και η προβολή της ταινίας «Τόρι και Λοκίτα» στα Ροΐτικα, όχι στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου, αλλά στον χώρο όπου γίνονται οι θερινές παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Πατρέων.

To Γαλλοβελγικό δραματικό φιλμ "Τόρι και Λοκίτα" παραγωγής 2022, έχει στο επίκεντρο του την έφηβη Λοκίτα και τον μικρό Τόρι, Αφρικανούς μετανάστες, οι οποίοι φτάνουν στο Βέλγιο και καταλήγουν σε μια δομή ασυνόδευτων προσφύγων. Παγιδευμένοι από λαθρεμπόρους, πρέπει παράλληλα να πείσουν τις αρχές πως είναι αδέλφια, αλλιώς η Λοκίτα κινδυνεύει με απέλαση.

Σκηνοθεσία: Ζαν-Πιέρ και Λικ Νταρντέν.

Διάρκεια: 88 λεπτά.

Με τους: Πάμπλο Σιλς, Ζοελί Μπουντού, Αλμπάν Ουκάι.

