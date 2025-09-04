Πάτρα: «Μήδεια» του Μποστ και «Οι τρελοί του Πευκιά» στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Η «καρδιά» της ενότητας του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας, την Κυριακή 7 και την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 στις 9 το βράδυ, θα χτυπά στο θέατρο της Κρήνης, το οποίο θα υποδεχθεί αντίστοιχα δύο παραστάσεις μέσα από τις οποίες για μία ακόμα φορά θα αναδειχθεί το μεγαλείο της ερασιτεχνικής δημιουργίας.

Την αυλαία θα ανοίξει η θεατρική ομάδα "Ονειροκουκλεύειν" η οποία θα παρουσιάσει την «Μήδεια» του Μποστ.

Μια σάτιρα, βασισμένη στις πιο τραγικές ιστορίες της αρχαίας δραματουργίας, αλλά και της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Το χιούμορ που διατρέχει το έργο είναι καταλυτικό, καθώς είναι επικριτικό με λεπτό τρόπο, σφάζοντας με το… βαμβάκι την κοινωνική υποκρισία και την συγκάλυψη της διαστροφής της με το γάντι.

Η Κατερίνα Μιχαλοπούλου που υπογράφει την σκηνοθεσία παίζει με λέξεις οι οποίες μεταφέρουν ένα σιωπηρό μήνυμα συλλογιστικής θλίψης για όσα ζούμε σήμερα.