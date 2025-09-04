Πάτρα: «Μήδεια» του Μποστ και «Οι τρελοί του Πευκιά» στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Η θεατρική ομάδα "Ονειροκουκλεύειν" θα παρουσιάσει την «Μήδεια» του Μποστ την Κυριακή 7-9-2025 στις 21.00 στο θεατράκι της Κρήνης
Η «καρδιά» της ενότητας του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας, την Κυριακή 7 και την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 στις 9 το βράδυ, θα χτυπά στο θέατρο της Κρήνης, το οποίο θα υποδεχθεί αντίστοιχα δύο παραστάσεις μέσα από τις οποίες για μία ακόμα φορά θα αναδειχθεί το μεγαλείο της ερασιτεχνικής δημιουργίας.
Την αυλαία θα ανοίξει η θεατρική ομάδα "Ονειροκουκλεύειν" η οποία θα παρουσιάσει την «Μήδεια» του Μποστ.
Μια σάτιρα, βασισμένη στις πιο τραγικές ιστορίες της αρχαίας δραματουργίας, αλλά και της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Το χιούμορ που διατρέχει το έργο είναι καταλυτικό, καθώς είναι επικριτικό με λεπτό τρόπο, σφάζοντας με το… βαμβάκι την κοινωνική υποκρισία και την συγκάλυψη της διαστροφής της με το γάντι.
Η Κατερίνα Μιχαλοπούλου που υπογράφει την σκηνοθεσία παίζει με λέξεις οι οποίες μεταφέρουν ένα σιωπηρό μήνυμα συλλογιστικής θλίψης για όσα ζούμε σήμερα.
Εμφανίζονται (με αλφαβητική σειρά) οι: Μαρία Ακράτου – Μήδεια, Κωνσταντίνα Αντωνακοπούλου – Ευριπίδης, Φώφη Μαραγκού – Ψαράς, Παναγιώτης Μίντζας – Καλόγερος, Μαίρη Ορέσκου – Ιάσονας, Γωγώ Παπαγεωργίου – Καλόγρια, Σία Πασσά – Τροφός, Τάσος Πουλής – Εξάγγελος. Χορός: Γιώτα Ανδριοπούλου, Κωνσταντίνα Αντωνακοπούλου, Αδαμαντία Μπαλάση, Λυδία Νάστου.
Μουσικοί επί σκηνής: Τάσος Πουλής και Κώστας Ματθαίου.
Σκηνικά – Μουσική επιμέλεια – Επιμέλεια κοστουμιών: Κατερίνα Μιχαλοπούλου
Σχεδιασμός αφίσας Κατερίνα Μιχαλοπούλου – Μάριος Μπαλάσης.
«Οι τρελοί του Πευκιά» την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου από τη θεατρική ομάδα «Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΕΤΑΙ»
Η θεατρική ομάδα «Η συνέχεια έπεται» παίρνει την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου την σκυτάλη και παρουσιάζει την κωμωδία, «Οι τρελοί του πευκιά».
Μουσική, χορός "τρελοί" αριστοκράτες ξεδιπλώνουν επί σκηνής τις ιστορίες τους που… οδηγούν σε Φόνους, ίντριγκες, κουτσομπολιά, κάμπιες, σκουπιδοσακούλες και έρωτες των αρχών του 1900 στο γκρίζο φόντο της αυλής ενός ψυχιατρείου.
Σκηνοθεσία: Έλενα Μαυρογένη & Κων/νος Καλογήρου.
Μουσική: Κατερίνα Λιάτα (πιάνο), Άννα Μαρία Βασιλείου (ακορντεόν), Καλλιτεχνική διεύθυνση: Ανδρέας Χασάπης.
*Η είσοδος σε όλες τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου είναι δωρεάν.
