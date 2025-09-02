Πάτρα: Ακυρώνεται η παράσταση «Στην υγειά του Μακαρίτη»

Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι η προγραμματισμένη για την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, παράσταση με τίτλο «Στην υγειά του Μακαρίτη», η οποία θα πραγματοποιείτο στο πλαίσιο της ενότητας του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, μετά από αίτημα των συντελεστών ακυρώνεται.

Την παράσταση της θεατρικής ομάδας Συν-Δράση του Αχαικού Εργαστηρίου, έχει σκηνοθετήσει η Ελένη Σαρακίνη.

Πρόκειται για μία ξεκαρδιστική κωμωδία που είχε παιχθεί και στο θέατρο act στην Πάτρα τον περασμένο Μάρτιο.