Πάτρα: Ακυρώνεται η παράσταση «Στην υγειά του Μακαρίτη»

Είχε προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι η προγραμματισμένη για την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, παράσταση με τίτλο «Στην υγειά του Μακαρίτη», η οποία θα πραγματοποιείτο στο πλαίσιο της ενότητας του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, μετά από αίτημα των συντελεστών ακυρώνεται.

Την παράσταση της θεατρικής ομάδας Συν-Δράση του Αχαικού Εργαστηρίου, έχει σκηνοθετήσει η Ελένη Σαρακίνη.

Πρόκειται για μία ξεκαρδιστική κωμωδία που είχε παιχθεί και στο θέατρο act στην Πάτρα τον περασμένο Μάρτιο.

