Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης – «Ένα δυναμικό «παράθυρο» στην Ολυμπιακή Γη»

"Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει δυναμικά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (6–14 Σεπτεμβρίου 2025), προβάλλοντας το τουριστικό, πολιτιστικό και επιχειρηματικό της δυναμικό στο Περίπτερο 6, Stand 4", αναφέρει σε ανακοίνωσή της και συνεχίζει:

Το περίπτερο φιλοξενεί οκτώ Δήμους και τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, αναδεικνύοντας τη συνεργασία και την εξωστρέφεια της περιοχής.

Στα εγκαίνια της 89η Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και του περιπτέρου της ΠΔΕ βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος είχε πολλές και σημαντικές επαφές με κυβερνητικά στελέχη, με εκπροσώπους της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης, ως επίσης με εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Επίτροπο της Ελλάδας στην Ε.Ε. Απόστολο Τζιτζικώστα, τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, τον Βουλευτή Φθιώτιδας Χρήστο Σταϊκούρα, τον πρόεδρο της HELLENiQ ENERGY Holdings Σπήλιο Λιβανό, ενώ παραχώρησε συνεντεύξεις σε ΜΜΕ, προβάλλοντας το όραμα της Περιφέρειας για την Ολυμπιακή Γη και τις αναπτυξιακές της προοπτικές.

Το περίπτερο της ΠΔΕ αποτελεί πόλο έλξης, με το κοινό να ενημερώνεται για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας σε τουρισμό, πολιτισμό και οικονομία. Παράλληλα, λειτουργεί ειδικός χώρος για το ευρωπαϊκό έργο HERIT ADAPT, στο οποίο, η Περιφέρεια, ως επικεφαλής εταίρος, παρουσιάζει πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι δράσεις πλαισιώνονται από το branding «Olympian Land», που συνδέει τον τουρισμό, την παράδοση, την αγροδιατροφή και το σύγχρονο πρόσωπο της Δυτικής Ελλάδας, αναδεικνύοντας την Ολυμπιακή Γη ως μοναδικό προορισμό.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, χορευτικές και μουσικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή πολιτικών εκπροσώπων και ΜΜΕ από τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, ενίσχυσαν την προβολή της περιοχής. Επίσης, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα αφιερωμένη στη Δυτική Ελλάδα, καταξιωμένοι chefs θα παρουσιάσουν τοπικές συνταγές και εδέσματα, αναδεικνύοντας την πλούσια γαστρονομία της.

Κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ, το περίπτερο επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, οι Δήμαρχοι Πατρέων Κώστας Πελετίδης, Πύργου Στάθης Καννής, Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλουδής, Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτης Τσιχριτζής, Ηλείας, Κωνσταντίνος Λεβέντης , ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, κ.ά.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρόντες ήταν ακόμα, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος.

Στην αποστολή συμμετείχαν ακόμη ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης, Δρ Λαυρέντιος Βασιλειάδης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής Δρ Γεωργία Παπασπύρου και η Μαρία Τσαμη, στέλεχος του έργου HERIT ADAPT.