Πανεπιστήμιο Πατρών: Αναπτύσσει ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής ευάλωτων ομάδων και εμποδιζόμενων ατόμων

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Μνημόνιο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία μιας καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας που θα ενταχθεί στο gov.gr και θα οργανώνεται ανά Δήμο και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος της πλατφόρμας είναι:



- η υποστήριξη ευάλωτων και εμποδιζόμενων ατόμων,

-η αξιοποίηση των δεδομένων των Δήμων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων αυτών,

-η διασύνδεση με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες,

-ο έγκαιρος εντοπισμός πολιτών που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, ιδίως σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών και επιχειρήσεων διάσωσης.

Στην εκδήλωση υπογραφής απεύθυναν χαιρετισμό:



• Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου

• Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης

• Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Καθηγητής Σπύρος Δενάζης παρουσίασε την «πλατφόρμα καταγραφής ατόμων με αναπηρίες και εμποδιζόμενων ατόμων», που θα αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας δήλωσε :

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της τεχνολογίας υπέρ της κοινωνικής συνοχής και της ανθεκτικότητας, μέσα από τη συνεργασία Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ακαδημαϊκής Κοινότητας».