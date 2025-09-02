Το Πανεπιστήμιο Πατρών μειώνει το ενεργειακό κόστος και το ανθρακικό του αποτύπωμα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προχωράει σε ένα νέο αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης διαχείρισης πόρων εστιάζοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Με την υπογραφή νέας σύμβασης, κατόπιν διαπραγμάτευσης, με τη ΔΕΗ, για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους και πλήρης μετάβαση σε πράσινη ενέργεια.

Η ανάγκη αυτής της πρωτοβουλίας είναι προφανής. Το ενεργειακό κόστος απορροφά διαχρονικά ένα τεράστιο ποσοστό του τακτικού προϋπολογισμού των πανεπιστημίων. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αντιστοιχεί στο 35%, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες για επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και τις υποδομές. Παρά τον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό μεταξύ πανεπιστημίων και ΔΕΗ για ένα ενιαίο τιμολόγιο, θέμα που απασχόλησε και την πρόσφατη Σύνοδο των Πρυτάνεων, δεν υπάρχει ακόμα συνολική λύση.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Πατρών προχώρησε αυτόνομα σε απευθείας διαπραγμάτευση με τη ΔΕΗ, αξιοποιώντας τη θέση του ως «μεγάλου» καταναλωτή. Το αποτέλεσμα ήταν η επίτευξη νέου τιμολογίου με σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους κατανάλωσης ενέργειας. Το ποσό που εξοικονομείται θα ενισχύσει την περαιτέρω χρηματοδότηση κρίσιμων τομέων, όπως η φοιτητική μέριμνα, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και η ενίσχυση της έρευνας.

Παράλληλα, υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση με τη ΔΕΗ για την κατοχύρωση του σήματος GreenPass, μέσω του οποίου διασφαλίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών θα καταναλώνει πλέον αποκλειστικά ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Η εξέλιξη αυτή το καθιστά πρωτοπόρο στην πράσινη μετάβαση στον χώρο της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης μειώνοντας σημαντικά το ανθρακικό του αποτύπωμα.

Με τις πρωτοβουλίες αυτές, το Πανεπιστήμιό μας αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο υπεύθυνης και καινοτόμου στρατηγικής:

ü αντιμετωπίζοντας την πρόκληση του ενεργειακού κόστους,

ü συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αειφορία και στην προστασία του περιβάλλοντος,

ü ενισχύοντας την εικόνα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης ως δύναμης πρωτοβουλίας και λύσεων.

Η νέα αυτή συνεργασία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Πανεπιστήμιό μας. Εποχή εξορθολογισμού, υπευθυνότητας και περιβαλλοντικής συνείδησης. Ένα Πανεπιστήμιο που επενδύει στο μέλλον, με σεβασμό στους φοιτητές του, στην κοινωνία και στο φυσικό περιβάλλον.

Δήλωση του Πρύτανη καθ. Χρήστου Μπούρα

«Η νέα συμφωνία με τη ΔΕΗ αποτελεί για το Πανεπιστήμιο Πατρών μια επιλογή στρατηγικής σημασίας, η οποία έγινε από το Συμβούλιο Διοίκησης. Από τη μια πλευρά, επιτυγχάνουμε ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους, ανακουφίζοντας τον προϋπολογισμό μας και απελευθερώνοντας πόρους που μπορούν να κατευθυνθούν σε τομείς με άμεσο όφελος για τους φοιτητές, την έρευνα και τις υποδομές. Από την άλλη, με την κατοχύρωση του σήματος GreenPass διασφαλίζουμε ότι το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνει το ίδρυμα θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές μειώνοντας το ανθρακικό μας αποτύπωμα και αναδεικνύοντας το Πανεπιστήμιο Πατρών σε σημείο αναφοράς για την βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτ. Ελλάδας και την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Η πρωτοβουλία αυτή που εντάσσεται στο μακροχρόνιο περιβαλλοντικό στρατηγικό σχεδιασμό, αποδεικνύει ότι τα δημόσια πανεπιστήμια δεν είναι παθητικοί θεατές των εξελίξεων αλλά μπορούν να πρωτοπορούν και να δίνουν το παράδειγμα. Ουσιαστικά, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα. Η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση οφείλει να είναι φορέας καινοτομίας, κοινωνικής ευθύνης και περιβαλλοντικής συνείδησης. Το Πανεπιστήμιό μας ανοίγει τον δρόμο για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον, προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας συνολικά».