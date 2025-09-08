Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Μητροπολίτης Ιερώνυμος: Σε Αργία Καλλίνικος και Σεραφείμ

Έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος που βρίσκεται στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγίας Γιάτρισσας) Λουτρακίου, μόλις πληροφορήθηκε το συμβάν με τον Ηγούμενο και τον Μοναχό του Μεγάλου Σπηλαίου  έθεσε άμεσα σε αργία τον Ηγούμενο του Μεγάλου Σπηλαίου π. Καλλίνικο και τον Ιερομόναχο π. Σεραφείμ έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

πηγή kalavrytanews.com

 

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μέγα Σπήλαιο Αιγιάλεια

