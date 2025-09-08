Μητροπολίτης Ιερώνυμος: Σε Αργία Καλλίνικος και Σεραφείμ

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος που βρίσκεται στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγίας Γιάτρισσας) Λουτρακίου, μόλις πληροφορήθηκε το συμβάν με τον Ηγούμενο και τον Μοναχό του Μεγάλου Σπηλαίου έθεσε άμεσα σε αργία τον Ηγούμενο του Μεγάλου Σπηλαίου π. Καλλίνικο και τον Ιερομόναχο π. Σεραφείμ έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

πηγή kalavrytanews.com