Στις 11:00 οι ανακοινώσεις Πιερρακάκη για τις νέες φοροελαφρύνσεις – Ποιους ευνοούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, μείωση ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά και νέο φορολογικό πλαίσιο για νέους και ελεύθερους επαγγελματίες
Στις 11:00 το πρωί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα παρουσιάσει αναλυτικά τα μέτρα φοροελάφρυνσης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.
Οι μειώσεις επικεντρώνονται κυρίως στους άμεσους φόρους, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, θα υπάρξει μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε τουλάχιστον 20 ακριτικά νησιά του Αιγαίου, ενώ σημαντικό όφελος θα δουν και ιδιοκτήτες ακινήτων και εισοδηματίες, με μειώσεις φόρου που φτάνουν έως και τις 10 μονάδες.
Ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και οικογένειες
Κερδισμένοι από τις νέες ρυθμίσεις είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικά όσοι έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η νέα φορολογική κλίμακα θα φέρει:
Αφορολόγητο 20.000 ευρώ για επαγγελματίες με 4 παιδιά, ενώ σήμερα δεν δικαιούνται κανένα αφορολόγητο όριο.
Όφελος 1.300 ευρώ ετησίως για όσους έχουν 3 παιδιά και φορολογούνται για εισόδημα 20.000 ευρώ, καλύπτοντας έτσι μέρος της επιβάρυνσης από την τεκμαρτή φορολόγηση.
Για μισθωτούς και συνταξιούχους, το όφελος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς διατηρούν και τις σημερινές μειώσεις φόρου για κάθε παιδί.
Έτσι, το αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται ως εξής:
27.100 ευρώ για οικογένειες με 4 παιδιά
29.000 ευρώ για οικογένειες με 5 παιδιά
Πάνω από 30.000 ευρώ για οικογένειες με 6 παιδιά
Με τις αλλαγές αυτές, χιλιάδες φορολογούμενοι που επιβαρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω τεκμαρτής φορολόγησης θα επιστρέψουν σε καθεστώς πλήρους αφορολόγητου, ακόμη και αν προηγουμένως πλήρωναν φόρους για εισόδημα 10.000 ή 15.000 ευρώ.
Νέα «ηλιακή» φορολογική κλίμακα
Μια καινοτομία που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός αφορά τη φορολόγηση με βάση την ηλικία:
Νέοι έως 25 ετών θα είναι πλήρως αφορολόγητοι, εκτός αν το ετήσιο εισόδημά τους ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.
Για την ηλικιακή ομάδα 25-30 ετών, ο φόρος εισοδήματος μειώνεται έως και 60%, καθώς για τα πρώτα 20.000 ευρώ το εισόδημα θα φορολογείται με συντελεστή 9% αντί για 22%.
Επιπλέον:
• Για τους νέους έως 25 ετών οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.
• Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.
Και συνολικά όλοι οι φορολογούμενοι όμως θα έχουν όφελος, μεταξύ άλλων, από τα εξής νέα μέτρα:
1. μείωση των βασικών συντελεστών κατά 2 έως 5 μονάδες:
• το όφελος για φορολογούμενο χωρίς παιδιά ξεκινά από 200 ευρώ αν βγάζει 20.000 ευρώ, και φτάνει στα 1.600 ευρώ για πάνω από 60.000 ευρώ.
• όφελος 400 έως 2.000 ευρώ αν έχει 1 παιδί
• όφελος 600 έως 2.400 ευρώ αν έχει 2 παιδιά
• όφελος 1.300 έως 3.800 ευρώ αν έχει 3 παιδιά
• όφελος 1.800 έως 5.300 αν έχει 4 παιδιά, που αυξάνεται ακόμα περισσότερο για περισσότερα παιδιά.
2. μείωση τεκμηρίων αυτοκινήτων και κατοικίας κατά 30%
3. απαλλαγή τεκμηρίου εισοδήματος για 2 χρόνια σε μητέρες που αποκτούν παιδί
4. μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύρια κατοικία σε χωριά
5. μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε 19+ νησιά του Αιγαίου
6. μείωση τεκμαρτού εισοδήματος 50% για επαγγελματίες σε οικισμούς και μικρά χωριά.
Σε αυτά έρχεται να προστεθούν οι αυξήσεις στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά ("μισή" το 2026 και ολόκληρη το 2027), νέα μέτρα στέγασης, αλλά και όλες οι αυξήσεις σε μισθούς Ενόπλων Δυνάμεων, το 1 ενοίκιο «δώρο» και 250 ευρώ σε συνταξιούχους, που θα δοθούν Οκτώβριο-Νοέμβριο για πρώτη φορά και σε μόνιμη βάση κάθε χρόνο μετά.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι νέες ελαφρύνσεις των φορολογουμένων που εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός, θα κοστίσουν στο δημόσιο 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 (κυρίως λόγω μειωμένων μηνιαίων κρατήσεων στη μισθοδοσία Ιανουαρίου και εφεξής). Το κόστος θα φτάσει στα 1,6 δισ. το 2027, όταν εκδοθούν τα μειωμένα εκκαθαριστικά για τους επαγγελματίες για τα εισοδήματα του 2026. Ενώ συνολικά, ολόκληρο το νέο «πακέτο» Μητσοτάκη «κοστίζει» 1,75 δισ. ευρώ για το 2026, που θα φτάσει στα 2,5 δισ. ετησίως από το 2027 και κάθε χρόνο μετά, όταν θα έχουν εφαρμοστεί πλήρως πλέον όλα τα νέα μέτρα.
