Στις 11:00 οι ανακοινώσεις Πιερρακάκη για τις νέες φοροελαφρύνσεις – Ποιους ευνοούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Στις 11:00 το πρωί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα παρουσιάσει αναλυτικά τα μέτρα φοροελάφρυνσης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.

Οι μειώσεις επικεντρώνονται κυρίως στους άμεσους φόρους, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, θα υπάρξει μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε τουλάχιστον 20 ακριτικά νησιά του Αιγαίου, ενώ σημαντικό όφελος θα δουν και ιδιοκτήτες ακινήτων και εισοδηματίες, με μειώσεις φόρου που φτάνουν έως και τις 10 μονάδες.

Ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και οικογένειες

Κερδισμένοι από τις νέες ρυθμίσεις είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικά όσοι έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η νέα φορολογική κλίμακα θα φέρει:

Αφορολόγητο 20.000 ευρώ για επαγγελματίες με 4 παιδιά, ενώ σήμερα δεν δικαιούνται κανένα αφορολόγητο όριο.

Όφελος 1.300 ευρώ ετησίως για όσους έχουν 3 παιδιά και φορολογούνται για εισόδημα 20.000 ευρώ, καλύπτοντας έτσι μέρος της επιβάρυνσης από την τεκμαρτή φορολόγηση.

Για μισθωτούς και συνταξιούχους, το όφελος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς διατηρούν και τις σημερινές μειώσεις φόρου για κάθε παιδί.

Έτσι, το αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται ως εξής:

27.100 ευρώ για οικογένειες με 4 παιδιά

29.000 ευρώ για οικογένειες με 5 παιδιά

Πάνω από 30.000 ευρώ για οικογένειες με 6 παιδιά

Με τις αλλαγές αυτές, χιλιάδες φορολογούμενοι που επιβαρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω τεκμαρτής φορολόγησης θα επιστρέψουν σε καθεστώς πλήρους αφορολόγητου, ακόμη και αν προηγουμένως πλήρωναν φόρους για εισόδημα 10.000 ή 15.000 ευρώ.



Νέα «ηλιακή» φορολογική κλίμακα

Μια καινοτομία που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός αφορά τη φορολόγηση με βάση την ηλικία:

Νέοι έως 25 ετών θα είναι πλήρως αφορολόγητοι, εκτός αν το ετήσιο εισόδημά τους ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Για την ηλικιακή ομάδα 25-30 ετών, ο φόρος εισοδήματος μειώνεται έως και 60%, καθώς για τα πρώτα 20.000 ευρώ το εισόδημα θα φορολογείται με συντελεστή 9% αντί για 22%.