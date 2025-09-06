ΔΕΘ 2025: Η ακτινογραφία των μέτρων Μητσοτάκη - Φόροι, στέγη, συντάξεις

Μειώσεις σε φορολογικούς συντελεστές, μηδενισμός φόρου εισοδήματος για νέους και πολύτεκνους, αλλά και κάποια μικρά βήματα “ανακούφισης” βαρών για μεσαία εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ και για ιδιοκτήτες ακινήτων παρουσίασε από βήματος της 89ης ΔΕΘ, κατά τη 10η εμφάνισή του στο οικονομικό φόρουμ της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το συνολικό “πακέτο” ανέρχεται, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στα 1,6 δισ. ευρώ, που θα ανακουφίσει πάνω από 4 εκ. φορολογούμενους, ενώ προβλέπονται και παρεμβάσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη των ΜμΕ μέσω ΕΣΠΑ αλλά και 200 εκατ. για ενεργειακά “αναχώματα” για τη βιομηχανία.

Παράλληλα εξήγγειλε κίνητρα για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία και τη βιομηχανία οχημάτων έως 150 εκατ. ευρώ.

Προφανώς τα μεγέθη για τη βιομηχανία είναι ευπρόσδεκτα, ωστόσο απαιτούνται πιο γενναίες κινήσεις, όταν, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός “πρέπει το 2026 να δαπανήσουμε 2,3 δισ. ευρώ για την εθνική άμυνα”.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων – ενίσχυση μέχρι 150 εκατ. ευρώ.

Κερδισμένοι οι πολύτεκνοι

Σε σχέση με τις μειώσεις στη φορολογία ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην ανάγκη στήριξης της οικογένειας με αιχμή τις μειώσεις φόρων.

“Ξέρω”, είπε, “πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις σήμερα παιδιά. Γι’ αυτό, τον επόμενο χρόνο μειώνουμε κατά 2 ποσοστιαίες όλους τους φορολογικούς συντελεστές, πλην του εισαγωγικού (που είναι 9%). Θα υποχωρούν περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών”.

Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός προωθούνται τα εξής:

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ οι συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής:

από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

Το ετήσιο όφελος για εισόδημα στα 20.000 ευρώ φτάνει για οικογένειες με 2 παιδιά στα 600 ευρώ, με 3 παιδιά στα 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά στα 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ το ετήσιο όφελος διαμορφώνεται ως εξής:

Για οικογένειες χωρίς παιδιά, τα 400 ευρώ, με 1 παιδί τα 800 ευρώ, με 2 παιδιά τα 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά τα 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά τα 4.100 ευρώ.

Επίσης, για εισόδημα από 40.000 έως 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα που αφορά τα δυναμικά τμήματα της κοινωνίας και όσους και όσες επαναπατρίζονται.



Οι νέοι

Κερδισμένοι από το “πακέτο” είναι και οι νέοι. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός πρόκειται για μια γενναία τομή υπέρ των νέωνκαθώς προωθείται μηδενικός φόρος για εργαζόμενους έως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Επίσης προβλέπεται μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30. Το όφελος διαμορφώνεται ως εξής:

Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Τα μέτρα για το στεγαστικό

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα ισχύσει χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000-24.000 ευρώ σε μια προσπάθεια πιο ρεαλιστικής αποτύπωσης των μισθωμάτων που, σήμερα, κατά μέσο όρο, στα 250 ευρώ.

Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, είπε, είναι ανοιχτός σε περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων.

Σε ό,τι αφορά τη στεγαστική κρίση, σημείωσε ότι “χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων” ενώ στάθηκε και στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και κινήτρων ανακαινίσεων, ενώ σημείωσε ότι και το 2026 “παγώνει” η βραχυχρόνια μίσθωση στο κέντρο των Αθηνών, όπως ισχύει και σήμερα.

Βέβαια, δεν ακούστηκαν πιο γενναίες αποφάσεις για δαπάνες για κοινωνική κατοικία, ενώ σε σχέση με το τοπικά χωροταξικά που θα δώσουν χώρο για δόμηση κι άρα περιθώρια οικιστικής ανάπτυξης είναι προφανές ότι απαιτείται χρόνος.

Ο ΕΝΦΙΑ

Ο Πρωθυπουργός εστίασε και σε ένα κατ’ εξοχήν φόρο – πυλώνα των εσόδων, τον ΕΝΦΙΑ ανακοινώνοντας μειώσεις για την Ελληνική περιφέρεια.

Βέβαια η τάση και οι αγορές που έχουν γίνει σε Θράκη και Αν. Μακεδονία, αλλά και νησιά από ξένους, έχουν διαμορφώσει μια κατάσταση που δύσκολα αναστρέφεται.

Επίσης για να γυρίσει ο κόσμος απαιτείται σχολείο, που με τις συνενώσεις… αγνοείται αλλά και δημόσιο νοσοκομείο, που κι αυτό “νοσεί”, καθώς και ο ο ίδιος παρέπεμψε για ανάταξη του ΕΣΥ για το 2030.

Πάντως, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι για την πρώτη κατοικία μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027.

Ταυτόχρονα μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Οι συνταξιούχοι

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους συνταξιούχους και ανακοίνωσε ότι:

Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027. Συνεπάγεται, όπως είπε, πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους, πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές. Παράλληλα αναφέρθηκε στο βοήθημα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Τεκμήρια

Σε σχέση με τα τεκμήρια όπου “λειτουργούν” ως “δόκανο” της εφορίας είπε ότι:

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους. Να σημειωθεί, ενδεικτικά, από την επεξεργασία των 6.720.037 φορολογικών δηλώσεων του 2024 προκύπτει ότι λιγότεροι φορολογούμενοι σε σχέση με το 2022 έπεσαν στη “φάκα” των τεκμηρίων. Ωστόσο, 2 στους 10 φορολογούμενους ή αλλιώς 1.288.038 φορολογούμενοι από 1.540.255 πιάστηκαν στην παγίδα των τεκμηρίων και αναγκάστηκαν να φορολογηθούν για εισοδήματα υψηλότερα κατά 4,168 δισ. ευρώ από αυτά που δήλωσαν με αποτέλεσμα να πληρώσουν έξτρα ποσά φόρων. Από αυτούς οι 294.532 είναι εισοδηματίες, οι 72.715 επαγγελματίες, οι 478.345 μισθωτοί, οι 376.162 συνταξιούχοι και οι 66.284 αγρότες. Τη μεγαλύτερη προσαύξηση λόγω τεκμηρίων κατέβαλαν οι μισθωτοί με 1,159 δισ. ευρώ και ακολουθούν οι εισοδηματίες με 1,446 δις. ευρώ, οι συνταξιούχοι με 1,066 δισ. ευρώ, οι επαγγελματίες με 253,848 εκατ. ευρώ και οι αγρότες με 241,312 εκατ. ευρώ.

Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Ειδικά μισθολόγια

Σε σχέση με ειδικές κατηγορίες δημοσίων λειτουργών τόνισε ότι προωθούνται:

Αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες: Νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος. Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Τεκμήρια διαβίωσης

Επιπλέον ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.

Παράλληλα διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Ρεύμα

Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ των ΑΠΕ και εστίασε στις διαφορές χονδρικής και λιανικής τονίζοντας ότι εάν δε συγκλίνουν δε θα “διστάσουμε να παρέμβουμε”