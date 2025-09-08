«Ημίθεος, δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν»: ΝΒΑ και FIBA αποθεώνουν τον Αντετοκούνμπο

Αποθεωτικά είναι τα σχόλια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη διαστημική εμφάνισή του το βράδυ της Κυριακής που οδήγησε την Ελλάδα στη νίκη επί του Ισραήλ (84-79) και την πρόκριση στους 8 του Eurobasket 2025.

Ο Greek Freak σε μόλις 29 λεπτά πέτυχε 37 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ καταγράφοντας 37 στο σύστημα αξιολόγησης - και όλα αυτά έχοντας πάει στη γραμμή των βολών μόλις 2 φορές!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ασταμάτητος εφορμώντας πολλάκις στο καλάθι των ισραηλινών καρφώνοντας με δύναμη όποτε του δόθηκε η δυνατότητα, παρά το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων.

«Ο Giannis έκανε μια ΤΡΕΛΗ εμφάνιση οδηγώντας την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket» γράφτηκε στον λογαριασμό του ΝΒΑ στο Instagram.