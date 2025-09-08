«Ημίθεος, δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν»: ΝΒΑ και FIBA αποθεώνουν τον Αντετοκούνμπο

Με ελληνική σημαία ο πανηγυρισμός του για τους 8 του Eurobasket
Αποθεωτικά είναι τα σχόλια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη διαστημική εμφάνισή του το βράδυ της Κυριακής που οδήγησε την Ελλάδα στη νίκη επί του Ισραήλ (84-79) και την πρόκριση στους 8 του Eurobasket 2025.
Ο Greek Freak σε μόλις 29 λεπτά πέτυχε 37 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ καταγράφοντας 37 στο σύστημα αξιολόγησης - και όλα αυτά έχοντας πάει στη γραμμή των βολών μόλις 2 φορές!
Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ασταμάτητος εφορμώντας πολλάκις στο καλάθι των ισραηλινών καρφώνοντας με δύναμη όποτε του δόθηκε η δυνατότητα, παρά το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων.
«Ο Giannis έκανε μια ΤΡΕΛΗ εμφάνιση οδηγώντας την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket» γράφτηκε στον λογαριασμό του ΝΒΑ στο Instagram.
«Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» υπερθεμάτισε η FIBA θυμίζοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συμπληρώσει 11 χρόνια εμφανίσεων με την γαλανόλευκη ενώ σε άλλη ανάρτηση-σκίτσο η ευρωπαϊκή ομοσπονδία μπάσκετ έγραψε «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, έχω πειστεί πλέον γι' αυτό».
«Είναι ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο» υπενθύμισαν οι Μιλγουόκι Μπακς κάνοντας λόγο για «κυριαρχική εμφάνιση» του παίχτη τους στο γήπεδο της Ρίγας το βράδυ της Κυριακής.
Τα «ελάφια», μάλιστα, ξεχώρισαν ένα από τα δύσκολα καλάθια του Αντετοκούνμπο με το σχόλιο «Go-go gadget Giannis», θυμίζοντας τον αστυνόμο Σαΐνη
Ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη μόλις δεύτερη ανάρτησή του εν μέσω Eurobasket, επέλεξε μια σειρά φωτογραφιών από την εμφάνισή του κόντρα στο Ισραήλ αρκούμενος να γράψει στη λεζάντα την ελληνική σημαία.
Την τελευταία και επίσημη «σφραγίδα» της πρόκρισης της Ελλάδας στους 8 του Eurobasket 2025 έβαλε, πάντως, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ανέλαβε να κολλήσει το τελευταίο αυτοκόλλητο στον χάρτη της διοργάνωσης.
