Πώς ήταν η Πάτρα τη δεκαετία του '50; Εικόνες από μια άλλη ζωή που προκαλούν νοσταλγία και ερωτηματικά

Το αστικό τοπίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πλαίσιο της εκάστοτε εποχής. "Κομμάτια" από την ιστορία του τόπου και της πόλης, "αποκαλύπτουν" τις ανάγκες, τις νοοτροπίες , τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, μέσα από έργα υποδομών, συγκοινωνίες, κτίρια ιδιωτικά, επαγγελματικές "στέγες".

Πτυχές της ιστορίας της Πάτρας αποκαλύπτονται μέσα από την έκθεση του αρχιτέκτονα Νίκου Πολυζώη «Η Πάτρα πριν την επέλαση της αντιπαροχής», η οποία φιλοξενείται από τις 4 έως τις 11 Σεπτεμβρίου, στην Αγορά Αργύρη.

Μέσα από τα σχέδιά του "ανασύρεται" η Πάτρα με τα αρχοντικά, τα νεοκλασικά, με τον σιδηρόδρομο, τους ναούς της και τα εργοστάσιά της, όπως αυτό της Μπύρας Μάμος.

Είναι γεγονός οτι η Πάτρα, αποτέλεσε μια πόλη "πλούσια" σε νεοκλασικά έχασε εν πολλοίς αυτά τα "στολίδια" και μεγάλο μέρος του αρχιτεκτονικού της μετώπου.

Η έκθεση ξυπνά μνήμες για όσους πρόλαβαν να ζήσουν την Πάτρα μιας άλλης εποχής και την ίδια ώρα μοιάζει να θέτει ερωτήματα και προβληματισμούς για τη διαμόρφωση και εξέλιξη του αστικού τοπίου, στο παρόν και το μέλλον.

Ανάμεσα στα σχέδια συναντά κανείς την πρόσοψη του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου το 1960, τη νότια όψη του εργοστασίου Μπύρας Μάμος το 1910, τον φάρο, όταν αυτός βρισκόταν στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, την όψη της Αγοράς Αργύρη το 1915, όπου μάλιστα διακρίνεται και το τραμ, την αποτύπωση της κύριας όψης του κτιρίου του Δημαρχείου στη Μαιζώνος την περίοδο της δεκαετίας του 1950, τη βορειοδυτική όψη του κτιρίο "Αλάμπρα" (οικία Γκολφινόπουλου) το 1957 κ.α.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Δείτε φωτογραφίες του Δημήτρη Χριστοδουλόπουλου