Πάτρα: Οι εκδηλώσεις "Μικρασιάτικα 2025" στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος Πατρών και Περιχώρων διοργανώνει για μια ακόμα χρονιά τον καθιερωμένο θεσμό της περιοχής, ‘’Μικρασιάτικα 2025’’. Οι διήμερες εκδηλώσεις μας θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στις 8.30 μ.μ., στην πλατεία Ελευθερίας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Παρασκευή 5/9 στις 8.30 μμ

Παρουσίαση χορών από τους:

-Χορευτικό τμήμα των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση,

-Πολιτιστικό σύλλογο Παραλίας ‘’Η Αναγέννηση’’,

-Όμιλο Εθιμοτοπικών Εκδηλώσεων Λεχαινών

-‘’ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΟΡΟΣ".

Παρουσίαση χορών από το τμήμα Παραδοσιακών χορών του Παμμικρασιατικού Συνδέσμου.

Συναυλία από την ορχήστρα "Replica".