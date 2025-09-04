Πάτρα: Οι εκδηλώσεις "Μικρασιάτικα 2025" στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2025

Στις 8.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας - Το Σάββατο 6/9 οι εκδηλώσεις θ' αρχίσουν με ένα μικρό δρώμενο για την Παλαιστίνη
Ο Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος Πατρών και Περιχώρων διοργανώνει για μια ακόμα χρονιά τον καθιερωμένο θεσμό της περιοχής, ‘’Μικρασιάτικα 2025’’. Οι διήμερες εκδηλώσεις μας θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στις 8.30 μ.μ., στην πλατεία Ελευθερίας.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Παρασκευή 5/9 στις 8.30 μμ
Παρουσίαση χορών από τους:
-Χορευτικό τμήμα των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση,
-Πολιτιστικό σύλλογο Παραλίας ‘’Η Αναγέννηση’’,
-Όμιλο Εθιμοτοπικών Εκδηλώσεων Λεχαινών
-‘’ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΟΡΟΣ".
Παρουσίαση χορών από το τμήμα Παραδοσιακών χορών του Παμμικρασιατικού Συνδέσμου.
Συναυλία από την ορχήστρα "Replica".
Σάββατο 6/9 στις 8.30 μμ
Νάκμπα- ένα μικρό δρώμενο για την Παλαιστίνη.
Παρουσίαση χορών από τα τμήματα του Συνδέσμου:
-Παιδικό και εφηβικό
-Καππαδοκίας
-Παραδοσιακών χορών
-Πόντου.
Συναυλία με τους Κωνσταντίνο Νάτση, Αλέξη Χατζηαποστόλου, Παναγιώτη Παστρα, Αναστασία Σιάχου & τον δεξιοτέχνη του βιολιού Σενίχ Ούνδεγερ.
*Η έδρα του Παμμικρασιαστικού Συνδέσμου Πατρών είναι στην οδό Φωκαίας 26 πλησίον της πλ. Ελευθερίας.
