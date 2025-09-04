Τη χορήγηση κοντέινερ για τους πυρόπληκτους της Αχαΐας ζητά ο Φωκίων Ζαΐμης

Για την ανάγκη στέγασης πυρόπληκτων κατοίκων της Αχαΐας μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να υποστούν μεγάλες καταστροφές κάτοικοι της περιοχής, ενημέρωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης μέσω σχετικής επιστολής τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Παπαευσταθίου.

Ο κ. Ζαΐμης ζήτησε να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα διάθεσης τριάντα (30) κοντέινερ, προκειμένου να εξασφαλιστεί προσωρινή και αξιοπρεπής στέγαση στους πληγέντες. «Οι συμπολίτες μας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 12ης Αυγούστου, δοκιμάζονται καθώς στερούνται σήμερα βασικών συνθηκών διαβίωσης, όπως είναι η στέγη. Μια σημαντική μερίδα εξ αυτών ανήκει σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει», τόνισε ο κ. Ζαΐμης.