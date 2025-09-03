Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ιωάννη Τρεπεκλή

Στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της συνεργασίας ως προς τις ευρωπαϊκές διεκδικήσεις και στη χάραξη κοινής στρατηγικής για ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης στην Ευρώπη, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας και Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων & Ευξείνου Πόντου της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (BBSC – CPMR), Φωκίων Ζαΐμης, επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων & μέλος της ίδιας επιτροπής, Ιωάννη Τρεπεκλή, στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 στην Κέρκυρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η προώθηση και υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου “Air4Health” του Προγράμματος Interreg VI-A Greece-Italy 2021-2027, το οποίο σκοπεύει να δημιουργήσει ενισχυμένη γνώση και να την καταστήσει διαθέσιμη στους αρμόδιους φορείς υγειονομικής περίθαλψης καθώς επικεντρώνεται στην ενίσχυση των τρόπων με τους οποίους τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των αλυσίδων ιατρικού εφοδιασμού σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα, συζητήθηκαν, εκτενώς ζητήματα Πολιτικής Προστασίας των δύο Περιφερειών και ενίσχυσης της ετοιμότητας απέναντι σε φυσικές καταστροφές δίνοντας έμφαση στο κομμάτι της πρόληψης.