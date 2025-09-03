Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ιωάννη Τρεπεκλή

Ο κ. Ζαΐμης επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων & μέλος της επιτροπής Βαλκανίων & Ευξείνου Πόντου, Ιωάννη Τρεπεκλή, στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 στην Κέρκυρα
Στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της συνεργασίας ως προς τις ευρωπαϊκές διεκδικήσεις και στη χάραξη κοινής στρατηγικής για ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης στην Ευρώπη, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας και Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων & Ευξείνου Πόντου της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (BBSC – CPMR), Φωκίων Ζαΐμης, επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων & μέλος της ίδιας επιτροπής, Ιωάννη Τρεπεκλή, στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 στην Κέρκυρα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η προώθηση και υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου “Air4Health” του Προγράμματος Interreg VI-A Greece-Italy 2021-2027, το οποίο σκοπεύει να δημιουργήσει ενισχυμένη γνώση και να την καταστήσει διαθέσιμη στους αρμόδιους φορείς υγειονομικής περίθαλψης καθώς επικεντρώνεται στην ενίσχυση των τρόπων με τους οποίους τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των αλυσίδων ιατρικού εφοδιασμού σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα, συζητήθηκαν, εκτενώς ζητήματα Πολιτικής Προστασίας των δύο Περιφερειών και ενίσχυσης της ετοιμότητας απέναντι σε φυσικές καταστροφές δίνοντας έμφαση στο κομμάτι της πρόληψης.
«Η αναγκαιότητα συνεργασίας σε μια εποχή με αρκετές προκλήσεις γίνεται μεγαλύτερη. Μπορούμε με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις να διεκδικήσουμε νέους πόρους, από κοινού, και να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες και περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα βελτιώσουν το βιοτικό μας επίπεδο, θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας αλλά ταυτόχρονα θα αυξήσουν σημαντικά την ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης.
Η συνάντηση έκλεισε με τη δέσμευση για τακτική επικοινωνία σχετικά με την υλοποίηση ενός κοινού προγράμματος διεκδίκησης σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τέλος, οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού στο επικείμενο διεθνές Συνέδριο BBSC-BSEC-PABSEC που θα διοργανωθεί στην Πάτρα την άνοιξη του 2026 από την Επιτροπή Βαλκανίων & Ευξείνου Πόντου (BBSC – CPMR) με στόχο την ανάδειξη της Πρωτοβουλίας της Μακροπεριφέρειας Μεσογείου με συμμετοχή εκπροσώπων 30 και πλέον χωρών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr