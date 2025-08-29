Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δράσεων πολιτικής προστασίας και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης προχώρησε στην αναβάθμιση ενός σύγχρονου μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην Ομάδα Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΟΣμηΕΑ) Δυτικής Ελλάδος, έπειτα από σχετικό αίτημα.

"Συγκεκριμένα, ο κ. Ζαΐμης παρέδωσε στον επικεφαλής ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδος Γεώργιο Χατζή τη Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 ένα σύγχρονο εξοπλισμό που διέθετε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες εναέριας επιτήρησης καθώς προσφέρει άριστη συμβατότητα με το κινητό κέντρο ΒΑΝ (ΙΚΑΡΟΣ 1) και πολύ καλή εμβέλεια στη ζωντανή μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο στα κέντρα αποφάσεων ΠΕ.ΚΕ." όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση.

«Είμαστε δίπλα στα στελέχη της Πυροσβεστικής που δίνουν μάχη για την προστασία των πολιτών και των περιουσιών μας σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων. Η τεχνολογία είναι σύμμαχος στο έργο τους και για το λόγο αυτό προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε και να καλύπτουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας κάθε ανάγκη. Η εξασφάλιση σύγχρονου εξοπλισμού, όπως των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) είναι πολύτιμη, ιδιαίτερα, για την αντιπυρική προστασία καθώς αποτελούν ανεκτίμητα εργαλεία κατά την αντιμετώπιση δύσκολων συμβάντων», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Και προσθέτει:"Είναι γεγονός, πάντως, ότι η ύπαρξη της Ομάδας Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΟΣμηΕΑ) στο Πυροσβεστικό Σώμα έχει ιδιαίτερη σημασία για άμεση επιτήρηση και ανίχνευση πυρκαγιών, για την ασφάλεια των πυροσβεστών προλαμβάνοντας επικίνδυνα σημεία αλλά και για τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό των επιχειρήσεων".