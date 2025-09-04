Χριστίνα Αλεξοπούλου: Νόμος του Κράτους η συνυπηρέτηση για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Στην δήλωσή της η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνα Αλεξοπούλου αναφέρει:

Με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 5225 για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, θεσμοθετήθηκε η ρύθμιση που επιτρέπει τη συνυπηρέτηση και την επανένωση τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών.

Στην πράξη, δίνεται η δυνατότητα σε δημόσιους υπαλλήλους που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες να υπηρετούν στον τόπο όπου εργάζεται ο σύζυγος ή η σύζυγος, είτε αυτός δραστηριοποιείται στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Το νέο πλαίσιο καλύπτει και τους δόκιμους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας ότι καμία οικογένεια δεν μένει εκτός.

Πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση κοινωνικού χαρακτήρα, που στηρίζει εμπράκτως την οικογένεια και ενδυναμώνει τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Αποτελεί παράλληλα απάντηση στην εθνική πρόκληση του Δημογραφικού και εντάσσεται στον συνεκτικό σχεδιασμό πολιτικών που υλοποιεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για το μέλλον.

Η συμβολή του Υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, υπήρξε καθοριστική για την επεξεργασία και υιοθέτηση της νέας διάταξης, που έρχεται να καλύψει ένα ουσιαστικό κενό. Η συνεργασία και η μεθοδική προετοιμασία που προηγήθηκαν δείχνουν στην πράξη ότι η στήριξη των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών δεν είναι απλώς μια κοινωνική υποχρέωση, αλλά σταθερή κυβερνητική επιλογή με ουσιαστικό αποτύπωμα. Το μήνυμα αυτό θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.