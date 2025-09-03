Πάτρα: Εκπαιδευτική δράση για παιδιά, «Πάμε σχολείο με χαρά και ξεγνοιασιά»

Ο κύκλος των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνει κάθε Σάββατο το Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα από το 1992, αρχίζει και επίσημα αυτό το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Στο καθιερωμένο ραντεβού με τα παιδιά, 10:30 με 12:30 το πρωί, έχουν προγραμματιστεί πλήθος εκδηλώσεων, θεματικών εργαστηρίων και συναντήσεις με συγγραφείς παιδικών βιβλίων, στη διάρκεια της σεζόν.

Αυτό το Σάββατο παρέα με τους μικρούς μας φίλους «Πάμε σχολείο με χαρά και ξεγνοιασιά». Μαζί μας οι εικαστικοί Άννα Καρατζά, Όλγα Νικολοπούλου, Γιάννης Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Σταθόπουλος, και η συγγραφέας Έλενα Δαββέτα, θα κατευθύνουν τους μικρούς μας φίλους, με έμπνευση, δημιουργικότητα και πρωτότυπες ιδέες, για τον σχεδιασμό της νέας σχολικής χρονιάς.

Σας περιμένουμε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά, για ξέγνοιαστες στιγμές στον κήπο, δημιουργώντας και παίζοντας, λίγες μέρες πριν τα σχολεία υποδεχτούν τους μικρούς μας φίλους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα θα υπάρξει ενημέρωση και για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν!

Περισσότερες πληροφορίες στο 2610277342 και στο polyedropatra1@gmail.com