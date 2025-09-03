Πάτρα: Εκπαιδευτική δράση για παιδιά, «Πάμε σχολείο με χαρά και ξεγνοιασιά»

Στο Πολύεδρο στην Κανακάρη 147 το Σάββατο 6-9 στις 10.30 το πρωί - Την Τρίτη 9-9 ξεκινούν οι συναντήσεις της Λέσχης Ανάγνωσης Λογοτεχνίας του Πολύεδρου με το βιβλίο «Φαινότυποι» του Scott Paulo,
Ο κύκλος των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνει κάθε Σάββατο το Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα από το 1992, αρχίζει και επίσημα αυτό το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.
Στο καθιερωμένο ραντεβού με τα παιδιά, 10:30 με 12:30 το πρωί, έχουν προγραμματιστεί πλήθος εκδηλώσεων, θεματικών εργαστηρίων και συναντήσεις με συγγραφείς παιδικών βιβλίων, στη διάρκεια της σεζόν.
Αυτό το Σάββατο παρέα με τους μικρούς μας φίλους «Πάμε σχολείο με χαρά και ξεγνοιασιά». Μαζί μας οι εικαστικοί Άννα Καρατζά, Όλγα Νικολοπούλου, Γιάννης Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Σταθόπουλος, και η συγγραφέας Έλενα Δαββέτα, θα κατευθύνουν τους μικρούς μας φίλους, με έμπνευση, δημιουργικότητα και πρωτότυπες ιδέες, για τον σχεδιασμό της νέας σχολικής χρονιάς.
Σας περιμένουμε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά, για ξέγνοιαστες στιγμές στον κήπο, δημιουργώντας και παίζοντας, λίγες μέρες πριν τα σχολεία υποδεχτούν τους μικρούς μας φίλους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Παράλληλα θα υπάρξει ενημέρωση και για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν!
Περισσότερες πληροφορίες στο 2610277342 και στο polyedropatra1@gmail.com
Όσον αφορά στο πρόγραμμα του Πολύεδρου τη νέα εβδομάδα 6-13/9/2025, κατ' αρχάς συνεχίζεται η Ομαδική εικαστική έκθεση
“Αφηγήσεις καλοκαιριού” στην οποία συμμετέχουν οι:
Βελαώρας Χάρης, Διονάς Βαγγέλης, Ζαβιτσάνου Σπυριδούλα, Καλαφάτης Νίκος, Καρατζά Άννα, Καρατζά Άντζυ, Κοροβέσης
Δημήτρης, Κυριτσόπουλος Αλέξης, Μεμελετζόγλου Ελένη, Μπαβαρέζος Γιάννης, Νικολοπούλου Όλγα, Παπαδόπουλος
Γιάννης, Παπανικολάου Ηλίας, Παρίσης Γεράσιμος, Πρέσσας Νίκος, Σιαμπακούλης Γιώργος, Σκληβανιώτης Δημήτρης,
Σταθόπουλος Παναγιώτης, Φιλιππούση Βιργινία, και Φραγκούλης Αλέξης.
Την Τρίτη 9-9-2025 στις 19.00, η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας του Πολύεδρου συζητά το βιβλίο «Φαινότυποι» του Scott Paulo που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Επίσης τα μέλη της Λέσχης θα αναφερθούν στα βιβλία που διάβασαν στη διάρκεια του καλοκαιριού και θα επιλέξουν το βιβλίο που θα διαβαστεί και θα συζητηθεί τον επόμενο μήνα.
Την Παρασκευή 12-9 στις 19.30 θα γίνει η παρουσάιση της ποιητικής συλλογής "Ακροβατώντας ανάμεσα στο φως και το σκότος" της Ιωάννας Μπουζάκη. Προλογίζει και συντονίζει ο συγγραφέας Λευτέρης Πολυκρέτης.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν: ο Γάννης Χαριτάντης, Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, συγγραφέας και ο Δημήτρης Βεργίδης, Ομ. Καθηγητής του Πανεπ. Πατρών. Θα διαβάσουν η Βάσω Τσεκούρα-Σπετσιέρη, Φυσικός Ιατρικής, ο Λευτέρης Σπετσιέρης, Φυσικός και η Βασιλική Δελλή, ΕEΠ Πανεπιστημίου Πατρών.
Αντιφώνηση θα κάνει η Ιωάννα Μπουζάκη.
*Το Σάββατο 13-9 στις 10.30 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι, «Μελωδίες, χρώματα και φαντασία», Εκπαιδευτική δράση για παιδιά.
