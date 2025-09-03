Back to Top
Διεθνές Φεστιβάλ 2025-Το «Σύμφωνο επιβίωσης»… υπογράφτηκε και στην Πάτρα

Ο Αντώνης Κρόμπας και ο Λευτέρης Ελευθερίου ήταν το αχτύπητο κωμικό δίδυμο της παράστασης

Ο Αντώνης Κρόμπας και ο Λευτέρης Ελευθερίου, τo αχτύπητo κωμικό δίδυμο της νέας ελληνικής κωμικής σκηνής, το βράδυ της Δευτέρας 1η Σεπτεμβρίου 2025, άφησε τα δικά του «ίχνη» στο  Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας.

Οι δύο δημοφιλείς κωμικοί μέσα από ένα καταπληκτικό comedy show υπέγραψαν ένα ιδιαίτερο 'Σύμφωνο Επιβίωσης', σχολιάζοντας, σατιρίζοντας και προκαλώντας το κοινό μέσα σε ένα καταιγιστικό δίωρο.

Απορίες, καταγγελίες, ποιήματα, και όλης της γης τα κρίματα συγχωρέθηκαν κι ευθύς ξαναγεννήθηκαν στη σκηνή του Δημοτικού Θερινού Θεάτρου της οδού Ρίτσου, δείχνοντας γιατί το stand up, το χαμογελαστό θεατρικό είδος, φιλτράρει τα κακώς κείμενα μέσα από το χιούμορ, και φωτίζει με ένα διαφορετικό τρόπο ορατές και αθέατες πλευρές της ζωής.

 

