Με επιτυχία ξεκίνησε το Φεστιβάλ στο Καλέντζι που διοργανώνει το Πολύεδρο

Οι δράσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Η ανταπόκριση στο κάλεσμα για συμμετοχή στην Έκθεση Φωτογραφίας έχει κινητοποιήσει το ενδιαφέρον κατοίκων και παραθεριστών, ώστε να ανακαλύψουν υλικό από το αρχείο τους ή να αποτυπώσουν στιγμές της καθημερινότητας του χωριού. Η Έκθεση «Το Καλέτζι και οι άνθρωποί του» παρουσιάζεται στα δρομάκια του χωριού, καλώντας τον επισκέπτη σε μια περιδιάβαση στο χθες και το τώρα.

Με επιτυχία ξεκίνησε το Φεστιβάλ στο γραφικό, οερινό Καλέντζι Αχαΐας, που διοργανώνει το Πολύεδρο της Όλγας Νικολοπούλου και του Κωστή Καπέλα, από 9 έως 17 Αυγούστου 2025. Το σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το χωριό ζωντάνεψε με αφηγήσεις από τη Μάρω Γαλάνη, παιχνίδια με μαριονέτες μαζί με τον δημιουργό τους Κώστα Σαλπιστή και τραγούδια που τον τόνο έδωσε η Κασσιανή Σιλιτζίρη Πετροπούλου και συνόδευε το κοινό.

Τα παιδιά συμμετέχουν σε εργαστήρια και δημιουργούν καθημερινά με ζωγραφική, κολάζ, τύπωμα και κατασκευές, τον δικό τους «φανταστικό κήπο», στήνοντας ένα εικαστικό happening.

Την Τετάρτη 13 Αυγούστου, στις 8:30 το βράδυ, στην Πάνω Βρύση, ο Νικόλας Δημακόπουλος, με την κιθάρα του και τραγούδι, θα αναλάβει την διασκέδαση μας, με έντεχνη, λαϊκή, ροκ, ελληνική και ξένη μουσική.



Το Σάββατο 16 Αυγούστου, στις 10.30 το πρωί, με την εκπαιδευτικό Λητώ Ηλιάννα Καπέλλα, θα γίνει εκπαιδευτική δράση στο Μουσείο Παπανδρέου, με ξενάγηση και διαδραστικό παιχνίδι ιστορικής χρονογραμμής.

Θα ακολουθήσει την Κυριακή 17 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, η καθιερωμένη Πεζοπορία προς τα διπλανά χωριά, Κούμπερι και Δροσιά, μέσα από το δάσος και τις ρεματιές, με διαλείμματα για κολατσιό, ανέκδοτα και μουσικές!

Το Φεστιβάλ στο Καλέντζι με πρωτοβουλία του Πολύεδρου, γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ερυμάνθου.

*Ο μουσικός Νικόλας Δημακόπουλος ζει και εργάζεται τα τελευταία 18 χρόνια στο Πεκίνο σαν καθηγητής Mουσικής στο Βρετανικό Σχολείο Πεκίνου (The British School of Beijing). Παράλληλα είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνο-Κινεζικής Μουσικής Μπάντας «Συνάδειν», (心άδειν σημαίνει singing from the heart), όπου παίζει Κιθάρα, Μπουζούκι, Λαούτο, Ούτι και τραγουδάει. Με το σχήμα αυτό πραγματοποιεί περιοδείες σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Ασίας και όχι μόνο.