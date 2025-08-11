Καλάβρυτα: Η θεατρική παράσταση «Aμέτι μου χαμέτι μου» στην πλατεία Χελμού

Η θεατρική παράσταση «ΑΜΕΤΙ ΜΟΥ ΧΑΜΕΤΙ ΜΟΥ» ταξιδεύει φέτος στα Καλάβρυτα, για μία και μοναδική εμφάνιση, την Τρίτη 12 Αυγούστου, στην Πλατεία Χελμού, με ώρα έναρξης 21:15.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, σε μία γιορτή πολιτισμού που προσφέρει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πρωταγωνιστούν οι: Γιώργος Μακρής, Αρετή Τσιαμπόκαλου, Σίντυ Σιντορέλα, Νάνσυ Πλέσσα, Κατερίνα Βολίκα, Ανδρέας Κούτρας. Guest Star: Μάρκος Λεζές.

Πρόκειται για μία σύγχρονη νεοελληνική κωμωδία «παλαιάς κοπής» με έντονη ρομαντική αύρα και δυνατές κωμικές στιγμές. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Χρυσόστομος Σωφρόνης, ο Ξηρομερίτης που, με χιούμορ και ευαισθησία, μάς οδηγεί σε ένα ταξίδι γεμάτο έρωτα, παρεξηγήσεις και τρυφερές ανατροπές.

Η παράσταση υμνεί την ελληνική παράδοση, τις ομορφιές της Δυτικής Ελλάδας, την αυθεντική φιλοξενία, την αξία των ελληνικών προϊόντων, αλλά και τη διαχρονική γοητεία των τόπων που κρατούν ζωντανή την ψυχή μας, σε μια βραδιά που υπόσχεται γέλιο, live μουσική, συγκίνηση και υπέροχες εικόνες.

Μέσα από καλοδουλεμένους διαλόγους και πλοκή που μπλέκει το χθες, το σήμερα και το αύριο, το έργο μάς θυμίζει πως η παράδοση δεν είναι κάτι παλιό, αλλά ένας ζωντανός θησαυρός που αξίζει να τον μοιραζόμαστε

Ένα θεατρικό ταξίδι στο παρελθόν, παρών, και στο αύριο. Ένα ταξίδι που αγκαλιάζει την καρδιά και αφήνει το άρωμα της πολύ καλής κωμωδίας να σας συνοδεύει για καιρό.